台中台74線崇德-北屯西向車道 6/24、25日夜間封閉施工

台74線西行北屯二至崇德交流道西向車道，預計本月24至25日夜間封閉。（五分局提供）

2024/06/20 14:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕交通部高速公路局第二新建工程分局，辦理國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，預計本月6月24日與25日（星期一與星期二）2日，每日夜間9時30分至翌日清晨5時30分，暫時封閉台中市台74線西行14K+500公尺至17K+700公尺（北屯二至崇德交流道），並同步封閉台74線西行潭子入口匝道，以及台74線西行往國道1號北上方向出口匝道。

台中市警局第五分局指出，上述台74線（又稱東西向快速公路—快官霧峰線，或台中環線）西向全線車道封閉，交通維持管制期間請用路人體諒配合，行經此路段務必小心慢行，施工封閉期間，原行駛於台74線主線之車輛改道路線如下，用路人可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間：

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一、 台74線西行：請提前於崇德出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，通過管制路段後，再由西行北屯二入口匝道進入台74線。

二、 台74線西行往國道1號北上：請提前於崇德出口匝道離開快速道路，沿平面道路環中路一段行駛，經大雅交流道聯絡道，再進入大雅交流道北上入口。

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