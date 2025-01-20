若預算被砍到1元！ 數發部：無法使用網路報稅、上網買火車票

行政院長卓榮泰（中）20日召開「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會。 （記者羅沛德攝）

2025/01/20 13:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院審查中央政府總預算案，今日展開表決大戰，立法院國民黨團提案將數發部預算刪減至1元，準備癱瘓機關運作。數發部次長林宜敬今天在行政院記者會示警，若數發部沒有預算，台灣民眾將無法使用網路報稅，無法上網買台鐵車票，無法在網路查詢公車幾點可以到，更無法有效防制網路詐騙，對台灣人將是災難。

林宜敬表示，如果在野黨團真的這樣做，將對台灣產生非常大危害，因為數發部有「台灣資安韌性」、「台灣數位產業發展」及「打詐」三大任務。

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林宜敬指出，台灣位處地緣政治最前線，境外敵對勢力有各種灰色地帶攻擊，據統計，台灣每天遭受240萬次境外網路攻擊，數發部資安署有數百位同仁，為台灣政府機關、醫院、銀行、油水電等關鍵基礎設施，提供24小時監控防護，如果沒有預算，境外敵對勢力網軍將長驅直入。

林宜敬說明，當台灣遭受重大天災及危難時，必須確保台灣對外網路連線暢通，也須確保國內網路連線暢通，數發部去年起在全台各地重要軍警消防據點，佈建773非同步衛星網路接收站，這些接收站是台灣遭受天災或緊急危難時，能夠對外通訊的網路。

林宜敬提及，數發部去年完成我國首顆通訊氣球的開發，這是台灣面對重大災難時，網路通訊的重要保障。如果預算被刪減，將造成非常嚴重衝擊。

林宜敬說，近年AI科技大爆發，AI勢必改變世界，對台灣而言是極大挑戰和機會。為了發展台灣的AI產業，數發部從算計、資料、人才、資金四個方面著手，如果沒有預算，將沒有AI運算可以提供給台灣新創公司，無法培養政府與民間企業的AI人才，也無法開放政府資料給AI新創公司，並訓練AI模型，新創公司將錯失千載難逢的機會。

在打擊詐騙工作方面，林宜敬說，數發部為了降低社群平台上詐騙訊息，要求臉書、谷哥公司實施媒體平台廣告實名制，只有身分鑑定核可的人可以在這些平台下廣告。科技面方面，與臉書、LINE建立通報機制，以AI搜尋詐騙訊息，並通報給我們，便可要求平台立即下架。

林宜敬指出，最近臉書上仿冒名人的詐騙已急速減少，許多一頁式詐騙廣告也消失，數發部一直努力打詐，有取得一定成效，如果沒有預算，工作無以為繼。

他強調，如果數發部沒有預算，台灣民眾將無法使用網路報稅，無法上網買台鐵車票，無法在網路查詢公車幾點可以到，街上民眾也無法看台視、中視、華視及公視。若數發部預算被砍，台灣資通訊產業、台灣AI產業將受到影響，政府也無法有效防制網路詐騙，對整體台灣人將視災難。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

數發部指出，若該部沒有預算，台灣民眾將無法使用網路報稅，無法上網買台鐵車票，無法在網路查詢公車幾點可以到。 （記者陳鈺馥攝）

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