訴求廢止「選罷法」3公投提案須辦聽證 「憲訴法」案4/23舉行

中選會今天召開委員會議，審議選罷法3公投提案，都有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。示意圖。（資料照）

2025/04/18 18:55

〔記者李文馨／台北報導〕民團「人民作主志工團」向中選會提出4件公投提案，訴求廢止「憲法訴訟法」、「公職選罷法」等爭議修法，中選會今（18日）召開委員會議審議選罷法3件公投提案，經審議皆有舉行聽證必要，以釐清相關爭點；另外，憲訴法公投提案23日舉行聽證。

立法院去年三讀通過由藍白陣營所主導的憲訴法與選罷法修正案，憲訴法明定參與評議的大法官不得少於10人，且違憲判決至少要有9人同意；選罷法則規定，罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反影本，若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

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選罷法公投提案分別為，陳天壽領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第76條第3項及第79條第1項之修正，即罷免案之提議人於『提議』時需附上提議人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」全國性公民投票案。

張人仰領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第80條第4項及第83條第1項之修正，即罷免案之連署人於『連署』時需附上連署人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」全國性公民投票案。

趙偉程領銜提出的「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法增訂第98條之2即『利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金』之規定，應予廢止？」全國性公民投票案。

依據公民投票法規定，主管機關於收到公民投票提案或補正的提案後，應於60日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於30日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回：一、提案非第2條規定之全國性公民投票適用事項。二、提案違反前條第4項所定辦法之規定。三、提案不合第1條第2項或前條第8項規定。四、提案有第32條規定之情事。五、提案內容不能瞭解其提案真意。

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