「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢被上銬逮捕 2領銜人雄檢複訊

「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢，在高雄市調處鳳山工作站門口被上銬逮捕。（民眾提供）

2025/04/18 19:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄地檢署針對「高雄雙罷劫」涉幽靈連署，今天前往85歲老婦黃晃枝（罷免黃捷領銜人）和朱磊（罷免許智傑領銜人）的住處和連署站搜索，2人傍晚6點被移送雄檢複訊；而「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢也被檢察官開出拘票，認定他與幽靈連署有關，在高雄市調處鳳山工作站門口，當場將他上銬逮捕。

黃晃枝和朱磊兩人步入地檢署並未上銬，據悉，兩人目前還被檢察官認定為關係人，至於是否當庭改列被告，仍待檢察官複訊後再行定奪；黃晃枝步入地檢署不發一語，但朱磊再嗆聲：「我唯一犯的錯，就是不應該跟民進黨對著幹，就是不應該罷免民進黨立委，我們現在活在一個黑暗時期，躲在黑暗裡的人是很害怕光明，不要害怕，自己一定會戰到底」。

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而今天下午發起守護行動的徐尚賢，只號召到個位數支持者到高雄市調查處鳳山工作站聲援，在黃、朱兩人被移送至雄檢複訊後，檢察官認定他也涉及幽靈連署，當場開拘票將他上銬逮捕，徐一度拒捕被警方強力壓地制伏，直接扭送市調站偵訊，傍晚7點移送至雄檢複訊時，徐高呼「政治干預司法、司法干預罷免」、「綠色恐怖」，一度抗拒進入地檢署，仍被強押進去接受檢察官訊問。

「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢，在高雄市調處鳳山工作站門口被上銬逮捕。（民眾提供）

罷免黃捷領銜人黃晃枝（白髮老婦）和罷免許智傑領銜人朱磊（白衣），傍晚移送雄檢複訊。（記者黃佳琳攝）

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