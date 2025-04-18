搧羅智強耳光一審判賠20萬 邱議瑩強硬喊話：不向惡人屈服

邱議瑩去年於立院審議國會改革法案時，與國民黨立委羅智強爆發衝突。（擷取自羅智強臉書）

2025/04/18 19:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委邱議瑩去年審查國會改革法案時，拿扇子掌摑國民黨立委羅智強。台北地院昨（17日）一審判邱議瑩須賠償羅智強20萬元。羅智強今（18日）表示，面對暴力決不姑息，邱議瑩則強調會提上訴，「不向惡人屈服」。

綜合媒體報導，事發於2023年5月，當時立院正審議國會改革相關條文，藍白立委頻頻以程序杯葛、霸佔主席台，導致議事陷入僵局。邱議瑩靠近直播中的羅智強，說出「你是沒有被人打過」後，用扇子拍打對方手機並搧其臉部，引發推擠，羅事後提告求償。

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法院昨一審判決邱議瑩應賠償羅智強20萬元，自113年9月6日起計算利息。對此，邱議瑩今日透過Threads發文回應，指控是藍白立委為政爭刻意妨礙議事，導致《再生醫療法》無法通過，影響病友權益，因此她表示會堅定上訴，絕不向惡勢力低頭，強調「對抗惡人，我一定奉陪到底」。

羅智強今日則在臉書延續一貫的強烈語氣，批評民進黨在國會「打人、鬧場」，並再次將矛頭指向邱議瑩，稱她是「暴力慣犯」，過去就曾多次與人發生肢體衝突，如今仍不知悔改，並強硬表示，「不姑息暴力！」

羅智強貼文下也湧入眾多支持留言，不少網友直言，「壞人就是要付出代價」、「才賠20萬太便宜她了」、「不尊重他人就是最壞的示範」。

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