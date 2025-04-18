週末北部午後有雨！下週三雨彈炸中南部 降雨熱區1圖看懂

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/04/18 19:41

〔記者吳亮儀／台北報導〕明後兩天週末中南部好天氣，下週一、二注意極端高溫！中央氣象署預報，週末假日僅北部有零星短暫陣雨，其它地方多雲到晴，但下週一之後天氣變好，但需特別注意下週二（22日）因西南風沉降，會出現極端高溫，大台北、中南部近山區和花東縱谷有36度以上高溫。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明後兩天假日因鋒面接近台灣，水氣仍稍多，北部地區有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴；午後北部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

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下週二大台北飆至36度

「下週一（21日）起天起轉好，西南風增強，要注意高溫」，黃恩鴻說，須特別注意的是下週二因西南風沉降作用，會出現極端高溫，包括大台北、中南部近山區、花東縱谷等地方都有可能有36度以上高溫，應是今年以來最高溫。

黃恩鴻表示，但下週二晚上就會有另一到鋒面接近，北部及東北部地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，下週三（23日）受到鋒面通過及東北季風增強，各地氣溫下降；各地有局部短暫陣雨或雷雨，氣溫陡降，北台灣低溫剩18度，白天高溫剩24度，比前一天一口氣掉了12度，差別很大。

黃恩鴻說，下週四和下週五（24日、25日）仍受到東北季風影響及華南雲雨區東移，降雨機率高，且北部及東北部天氣較涼；中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫陣雨。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，氣象模式預測未來第1週（4月19日到4月25日）期初受鋒面影響，北部、東北部及午後山區有局部短暫雨或雷雨，其它地區為多雲，氣溫偏高。

另外，第1週期中到第2週（4月26日到5月2日）期初受到另一道鋒面及華南雲帶影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，且氣溫略降；第2週期中到期末降雨就趨緩。

未來氣溫變化趨勢。（氣象署提供）

天氣提醒。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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