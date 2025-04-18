黃呂錦茹等4人收押？暫定21:40開庭

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨晚被移送北檢複訊。（記者塗建榮攝）

2025/04/18 20:28

首次上稿 19:24

更新時間 20:28

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑似偽造文書案，檢察官今天清晨向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部黨部執行長曾繁川等4人；由於辯護律師眾多，晚間7點還有律師在閱卷，法官暫定今晚9點40分開罷免案羈押庭，黃呂錦茹被排在第4棒應訊，可能漏夜跨日審理。

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台北地院說，因被告和辯護人數較多，目前尚未全部完全閱卷，因此值日法官尚未確定本案開庭時間，但已排定晚間9點先開涉嫌貪污的核二廠廠長曾文煌的聲聲押案，黃呂錦茹等4人的開庭時間也往後推遲，法官暫定晚間9點40分開庭，先後訊問姚富文、初文卿、曾繁川、黃呂錦茹。

北院上午8點收案後，分案由強制處分庭值日法官陳采葳審理。陳采葳於去年8月29日深夜至30日凌晨，承審京華城案偵辦初期的第1件聲押案件，訊後明快裁定羈押威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、應曉薇的助理吳順民。

檢調昨天搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部等6處，約談黃呂錦茹、姚富文、初文卿、曾繁川4人到案，昨天深夜11點左右移送北檢複訊，檢察官今天清晨5點左右宣布聲押4人。

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