「超級夏天」來了！氣象粉專：最熱2天盡量別出門

臉書粉專「林老師氣象站」也提醒，今明2天超級夏天，非必要儘量減少於上午10時至下午15時外出。（資料照）

2024/06/26 08:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕央氣象署表示，今太平洋高壓勢力增強，各地大多為多雲到晴，西半部高溫普遍35、36度左右，局部近山區或河谷、大台北盆地有可能出現37度左右或以上高溫。臉書粉專「林老師氣象站」也提醒，今明2天超級夏天，非必要儘量減少於上午10時至下午15時外出。

「林老師氣象站」發文說，太平洋高壓軸線西伸增強影響，今、明2天各地氣溫再攀高，是本週最熱2天。白天東半部高溫可達32至35度，西半部更熱，上探34至37度；局部近山區或河谷、大台北盆地更有可能達到37至38度左右。提醒若非必要，儘量減少於上午10時至下午15時外出活動；如無法避免，務必做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

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氣象專家吳德榮也在「三立準氣象.老大洩天機」發文提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日至下週二「滯留鋒」在華南至長江流域一帶南北徘徊，台灣在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗、高溫炎熱，最高氣溫常達36至38度，要防曬、防中暑。

觀測資料顯示，過去一週台灣在太平洋高壓西側，由於沉降作用，不足以完全壓制午後對流，故每天皆有局部大雷雨，但能連續這麼多天、且還在持續中，為近年來少見。

他表示，最新模式模擬顯示，今日至下週二台灣仍在太平洋高壓西側，午後近山區因大氣「潛在不穩定度」釋放，有對流發展，常擴展至平地及山區，應注意局部「大雷雨」的威脅（雷擊、強風、瞬間大雨），平地應防「急雨積水」，山區慎防「坍方、落石、土石流」。

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