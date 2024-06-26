中國海漂豬屍驗出非洲豬瘟 應變中心：金門豬肉品禁運一週

非洲豬瘟應變中心今天表示，22日在金門沙灘發現的海漂豬驗出非洲豬瘟病毒陽性；圖為海漂豬示意圖，與本次海漂豬無關。（資料照，防檢局提供）

2024/06/26 20:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國毒豬再現！非洲豬瘟中央災害應變中心今（26）日表示，22日在金門沙灘發現的豬隻屍體，經農業部獸醫所檢驗後確認非洲豬瘟病毒陽性，且該病毒基因序列，和去年自中國入境旅客違規攜帶有非洲豬瘟病毒的香脆腸基因序列同，因金門地理位置靠近中國，研判可能是來自中國的海漂死豬；農業部為確保整體產業安全，暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島，至少1週無疫情發生，方可解除管制。

亞洲非洲豬瘟疫情嚴峻，僅日本與我國不是非洲豬瘟疫區，但來自中國的病毒威脅仍深，應變中心表示，防檢署於6月22日中午接獲海巡署第12巡防區通報，於金門烈嶼青岐岸際沙灘發現1隻豬隻屍體，經金門縣動植物防疫所派員趕赴現場了解並採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，同時對周邊區域徹底消毒，檢體則送獸醫所檢驗，確認為非洲豬瘟病毒陽性，並且經過基因序列比對，與去年12月18日自中國入境旅客違規攜帶香脆腸中所檢出之基因重組型非洲豬瘟病毒（即第1與第2基因型重組之病毒）一致。

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海漂豬檢出非洲豬瘟病毒已非頭一遭，應變中心表示，目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共18例，其中金門縣15例，連江縣2例及新北市1例；因應本次在金門沙灘又發現有非洲豬瘟病毒的海漂豬，應變中心指出，已派員訪視發現地點半徑10公里內共13場養豬場，各豬隻健康情況良好，有鑒於連結大金及小金地區之金門大橋已經開通，為確保整體產業安全，農業部依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島，至少1週無疫情發生，方可解除管制。

應變中心指出，這次在金門發現的海漂豬，除了基因序列和中國目前正流行的非洲豬瘟病毒基因一致外，因金門縣地理位置非常接近中國福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸，也提醒目前非洲豬瘟疫情仍嚴峻，會持續透過跨部會合作強化邊境檢疫工作，也提醒國人到國外旅遊勿違規攜帶豬肉製品返國。

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