「台中電影Fun-In季」6/28起巡迴放映 看免費還能抽機票

暑假最強檔「台中電影Fun-In季」免費看電影還能抽飛日本機票。（記者蘇孟娟攝）

2024/06/26 20:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕暑假最強檔親子電影季「台中電影Fun-In季」6月28日起在29個行政區巡迴放映，除選映包括超級瑪利歐兄弟、小美人魚真人版等17部世界知名動畫電影，免費進場看，更場場抽液晶電視，28日開幕場及8月31日閉幕場，還加碼抽日本大阪雙人來回機票及75號吋液晶電視，讓親子開心看電影拿大獎。

台中市新聞局長欒治誼指出，台中電影Fun-In季自2011年舉辦以來，向來是人氣極高的夏日親子活動，去年疫後回歸開辦，吸引觀賞眾熱潮，今年以親子族群喜好的動畫電影作為主題，精選放映17部國內外知名動畫或動漫電影，包括超級瑪利歐兄弟電影版、汪汪隊立大功：超級大電影、電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉、鈴芽之旅、妖怪森林等賣座動畫。

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欒治誼指出，親子除能免費看電影外，每場次更祭出32吋液晶電視及院線電影票抽獎，其中6個戶外場還加碼美味爆米花，獎品更升級43吋液晶電視可抽。

另6月28日豐原陽明市政大樓開幕場「超級瑪利歐兄弟電影版」及8月31日圓滿戶外劇場閉幕場「汪汪隊立大功：超級大電影」，更加碼抽日本大阪雙人來回機票、75吋液晶電視及SWITCH遊戲機，大手牽小手一起看動畫還有機會好禮到手。

新聞局指出，今年活動除了每場次提供豐富抽獎品外，特別感謝維他露基金會及華元食品贊助，分別提供3500份舒跑S及美味餅乾，台中影視發展基金會也提供中山73電影票、精美手機吊繩、漁夫帽、盥洗包等獎品。

新聞局另指出，活動將在每場次限量贈送的零食提袋內，放置限量驚喜卡，幸運抽中的朋友在該場次觀影結束後，可至服務台兌換驚喜小禮；另此次活動也與市府勞工局合作，於7月5日東勢區、7月13日沙鹿區、8月2日南區、8月23日太平區等場次，提供免費視障按摩體驗，讓參與民眾看電影還能享公益。2024台中電影Fun-In季詳細活動資訊請上活動官網查詢。

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