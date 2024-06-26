中國海漂豬驗出非洲豬瘟 金門產品仍可銷台業者名單出爐

金門縣防疫所人員採樣、消毒海漂豬屍，就地焚燒掩埋。（金門縣防疫所提供）

2024/06/26 20:33

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中國海漂豬屍驗出非洲豬瘟 應變中心：金門豬肉品禁運一週

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天說，根據非洲豬瘟中央災害應變中心發布消息，6月22於烈嶼鄉青岐港岸際發現1隻漂流豬屍，採樣送農業部獸醫研究所檢驗，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性；縣防疫所已針對現場人員、車輛及器械消毒，訪視10公里13家畜牧場，所有豬隻均未發現異常現象。

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金門縣防疫所說，這是今年第1起被檢出非洲豬瘟病毒海漂至金門的豬屍，由於金門地理位置非常接近中國出海口，易受洋流及季風影響，被發現的海漂豬屍又是伴隨著中國垃圾海漂而來，且地區豬隻均無異樣，幾乎可斷定病豬來自中國；此外，經過比對，這隻豬屍的基因片段，也是歷年海漂豬屍中首度被檢出第1、第2基因型重組非洲豬瘟病毒株序列相似度達100％。

縣防疫所指出，22日接獲海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，於烈嶼鄉青岐港岸際發現1隻漂流豬屍，防疫所立即赴現場執行檢體採樣及消毒作業，就地焚燒掩埋，相關防疫作業人員及發現豬屍地點都已完成徹底消毒，檢體也立即送至農業部獸醫研究所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測檢驗；檢體判定結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。

縣防疫所說，針對烈嶼鄉海漂豬屍地點周邊半徑10公里內共13家養豬場，飼養豬隻2800餘隻，經烈嶼鄉公所、金城鎮公所、金寧鄉公所獸醫師現場訪視，13家養豬場飼養管理及豬隻健康正常無虞。

縣防疫所指出，為確保產業安全，農業部已公告，依動物傳染病防治條例第28條第1項第1款訂定，即日起到7月1日止暫停金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣本島及其他離島。但公告件符合「金門地區偶蹄類動物加工產品銷臺風險評估」規範名單的生產業者及產品，仍可輸往台灣及其他離島。

符合規範的生產業者名單有：

牛（豬）肉乾（鬆）等產品生產業者有聖祖股份有限公司、喬安牧場股份有限公司、良金實業有限公司、老農莊食品有限公司、高坑有限公司、金佳旺食品有限公司、一來順貢糖、允懋實業有限公司、心安心食品有限公司、圓頭農牧食品有限公司、甘棠企業股份有限公司、冠金食品有限公司、犇騰企業社、燕南農牧食品企業社及大金牛有限公司等15家業者。

另外，含肉鬆貢糖產品生產業者有天下貢糖廠、正天一貢糖廠、天之桂貢糖廠、天工貢糖廠、天王貢糖廠、紅高梁餅店、金瑞成貢糖廠及聖祖股份有限公司等8家業者。

含豬（牛）肉肉餡燒餅產品業者有喜相逢燒餅、閩式燒餅、瑞源燒餅舖、古早味燒餅、金一燒餅、金門源興燒餅、張家小籠包燒餅、源林、三寶齋燒餅、金順興燒餅及法務部矯正署金門監獄等11家家業者。

含牛（豬、羊）肉調理包、廣東粥業者有牛二爺牛肉麵專賣店、良金實業有限公司、雨川食堂、甘棠企業股份有限公司、丸鮮活海產、羊成林企業社及金門高坑牛肉乾股份有限公司等7業者。

牛肉牛軋糖、牛肉精華萃取飲、牛肉月餅、牛肉椪、牛肉餅乾、常溫火鍋湯底含豬肉或牛肉成分、牛肉粽業者有良金實業有限公司等1家業者。

牛肉丸業者有良金實業有限公司及金來寶食品行等2家業者。

冷凍熟牛肉業者有良金實業有限公司、喬安牧場股份有限公司、圓頭農牧食品有限公司、甘棠企業股份有限公司及大金牛有限公司等5家業者。

冷凍熟羊肉業者有羊成林企業社等1家業者。

含豬、牛肉蘿蔔糕業者有金門高坑牛肉乾股份有限公司等1家業者。

海漂豬屍就地焚燒掩埋。（金門縣防疫所提供）

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