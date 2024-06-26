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這「教室」佔地32公頃 屏科大水保戶外教室獲肯定

屏科大的水保教室，是全國首座水土保持行動式的戶外教室。（取自農水署網站）

屏科大的水保教室，是全國首座水土保持行動式的戶外教室。（取自農水署網站）

2024/06/26 20:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東是農業大縣且山高水急，水土保持是極為重要的環境議題，位於內埔鄉的國立屏東科技大學（簡稱屏科大）就有廣達32公頃的水土保持教室，第二期的改善工程更以結合多元工法接近自然生態，完美的營造出坡地排水自源頭的「一條龍」式展現，榮獲去年的優良農業建設工程獎。

這座全台唯一的教學型水保戶外教室位於屏科大，總面積約32公頃，乍聽下相當驚人，但實際上僅佔校地約10%左右，其中水保戶外教室結合多元工法和自然生態，展示了各類水保設施，從傳統工法到現代科技，不僅在實地展示，還透過AR（擴增實境）結合i-水保教學系統APP，不論是民眾或是學生，都能透過APP直接在最直觀的環境中學習水保知識。

屏科大工學院院長陳天健表示，台灣有74%土地為山坡地，這類山坡地開發極需注意水土保持，又因屏東屬農業大縣，在穩定的農地中耕作更是重中之重，水保就是讓農業永續經營的基礎，這座水保戶外教室就設有「農地水土保持國際示範區」，包含有排水工法、護坡工法及農塘、儲水、灌溉系統的展示，只要透過手機定位便能在APP上自動感應附近教學解說點位，比如像土壤沖蝕、護坡工法及坡地排水等等專業知識，不論是學生、農民等，統統適用。

屏科大的水保戶外教室在2021年透過二期改善工程，再結合多元工法接近自然生態，完美的營造出坡地排水自源頭一條龍式的展現，除了讓導覽解說內容更有帶入感及故事性外，並榮獲112年優良農建設施類佳作，屏科大說，水保本就與農業密不可分，未來將結合屏科農院種植咖啡豆，或是開設咖啡廳，在教育之中透過普羅大眾熟悉的飲品加以普及與實踐應用。

「不只從學童紮根，更要寓教於樂」屏縣府水利指出，隨極端氣候面臨的水土災害越來越多，因此今年首度與屏科大結合籌辦「屏東縣水土保持種子培育」，安排東寧國小及來義國小學童到戶外教室進行分組闖關學習，未來將持續安排與屏科大戶外水保教室結合，藉由走向戶外進一步推廣水保科普觀念，讓更多人認識水土保持的重要性。

屏科大的戶外水保教室，廣達32公頃，其中設施，可透過「I學水保」APP直接在現地學習水保設施的知識。（記者陳彥廷攝）

屏科大的戶外水保教室，廣達32公頃，其中設施，可透過「I學水保」APP直接在現地學習水保設施的知識。（記者陳彥廷攝）

屏科大的戶外水保教室，廣達32公頃，其中設施，可透過「I學水保」APP直接在現地學習水保設施的知識。（記者陳彥廷攝）

屏科大的戶外水保教室，廣達32公頃，其中設施，可透過「I學水保」APP直接在現地學習水保設施的知識。（記者陳彥廷攝）

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