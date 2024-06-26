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高山蔬菜慘被冰雹砸爛！仁愛鄉華崗部落農民欲哭無淚

南投縣仁愛鄉華崗部落半個小時冰雹，菜園密布白色冰雹（右圖），即將收成的高麗菜被砸得傷痕累累（左圖）。（民眾提供）

南投縣仁愛鄉華崗部落半個小時冰雹，菜園密布白色冰雹（右圖），即將收成的高麗菜被砸得傷痕累累（左圖）。（民眾提供）

2024/06/26 20:00

〔記者佟振國／南投報導〕幾乎全被冰雹砸爛了！南投縣仁愛鄉山區午後熱對流旺盛，翠華村華崗部落今天下午3點不僅下起大雷雨，還伴隨1元硬幣大小的冰雹，下了近半個小時，正值高山蔬菜成熟採收期，近百公頃高麗菜、蒜苗及菠菜等主要蔬菜慘遭冰雹重創，農民初估受損率高達8成，辛苦栽種成果半個小時就全毀，欲哭無淚。

今天氣溫持續飆高，全台幾乎變成烤番薯，山區午後熱對流旺盛，中央氣象署也對南投縣山區發布大雨特報，下午3點左右，仁愛鄉翠華村華崗部落烏雲密布、伴隨強風，不久就下起大雷雨，還夾雜了1元硬幣大小的冰雹，砸得鐵皮屋頂發出極大聲響，農民驚覺不妙。

冰雹下了近半個小時才停止，農民趕緊到菜園查看，整片菜園密布雪白的冰雹，高麗菜、菠菜等即將採收的葉菜類被砸得稀爛，當季的蒜苗也受損嚴重。

農民估計，華崗部落第4區的蔬菜栽種面積約100公頃，幾乎都難逃冰雹之害，初估受損率高達8成，辛苦栽種的作物竟在短短半個小時幾乎全部泡湯，真的是欲哭無淚。

農民說，近來常降雨，蔬菜價格上漲，其中菠菜每公斤上探200元，損失25公頃高達5000萬元，蒜苗每公斤100元，25公頃損失2500萬元，高麗菜25公頃損失金額也達5000萬元。

仁愛鄉華崗部落下冰雹，夏季蔬菜嚴重受損。（民眾提供）

仁愛鄉華崗部落下冰雹，夏季蔬菜嚴重受損。（民眾提供）

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