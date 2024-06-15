06/15 各報重點新聞一覽

空軍退役上校劉聖恕等七人被控共諜案，終審最高法院昨依違反國家安全法等罪，對劉聖恕判刑廿年定讞。（資料照）

2024/06/15 06:33

自由時報

吸收軍官刺探軍機 退役上校當共諜 劉聖恕判20年定讞

空軍退役上校劉聖恕被中國情工單位吸收為共諜，吸收多名現退役海、空軍軍官交付軍事機密文件，最高法院昨依違反國家安全法、陸海空軍刑法等罪，判處劉聖恕廿年徒刑、少校龔健宇三年六月、少校鄧至佑二年、林姓民間人士處六月定讞，劉姓少校無罪確定。

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京華城案 議員︰疑涉金流 應由廉政署調查

台北市議會「京華城容積違失案」專案調查小組昨第八度召開會議，召集人游淑慧會後受訪透露，有調查小組成員發現此案可能和金流有關，但因調查小組無調查權，已私下建議向廉政和司法單位告發。民眾黨發言人吳怡萱對此回應說，金流問題應於調查小組內討論，游卻頻頻夾帶個人觀點對外放話，含沙射影帶風向，無助事件釐清。

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離譜法官 讓毒品案「躺」4年

嘉義地院法官王榮賓，七年前任職新竹地院時受命審理一件毒品案，該案判決後被高等法院撤銷發回竹院更審，未料王員竟讓該案「躺」在抽屜長達四年六月，成為「黑案」，直到他去年遷調嘉義地院前，才批示分案；法官評議委員會認定王榮賓置民眾權益於不顧，報請司法院移送職務法庭懲戒，建議申誡及罰俸一個月共十三萬九百一十元。

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聯合報

高血糖增「A71型」死亡風險 腸病毒防重症…少甜食

最容易造成腸病毒重症的「腸病毒Ａ七一型」，每年皆會奪走多名孩童的性命，但醫界對孩子併發腸病毒重症原因，未找到清晰的原因。國家衛生研究院透過動物實驗發現，導致腸病毒重症的關鍵因素與「高血糖」有關，呼籲家長若孩子感染腸病毒，避免在感染期間，過量餵食冰淇淋、布丁等甜食，這類冰品甜食雖能舒緩喉嚨不適，卻可能增加染疫孩童引起重症及死亡風險。

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美烏10年協議 為烏入北約搭橋

美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基十三日在義大利七大工業國集團（G7）高峰會場邊，簽署為期十年的雙邊安全協議。拜登在兩人共同記者會說，目標是強化烏國長期又可恃的防衛及嚇阻能力；澤倫斯基則稱讚是歷史性協議，對拜登與法國總統馬克宏等歐洲國家領袖紛紛面臨國內選戰，澤倫斯基訴求團結，並強調若基輔撐不住，其他民主國家也將難以為繼。

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中國時報

解除禁團令 我方不預設前提

兩岸觀光有機會解凍？民進黨政府雖從6月起祭出禁團令，但交通部長李孟諺連2日提及，已規畫與已成團者可繼續出團，且出團不是許可制，也不是報備制，未否認「類開放」說法，昨他接受廣播節目專訪時更強調，大陸不一定要先開放團客來台，可先小規模互動，例如小三通開放團客或開放陸客自由行，我方也可逐步開放。旅遊業界直呼，兩岸旅遊開放只差臨門一腳，暑期即將到來，期盼政府能進一步主動解禁。

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管碧玲：海巡被打趴是應得的

陸籍男子駕快艇闖進淡水河漁人碼頭，51分鐘後才遭海巡人員逮捕，多位基層幹部因此被懲處。海委會主委管碧玲臉書發文：「這次的錯，被打趴是應得的」，國民黨立委批評，管碧玲拿基層止血不成，又說不要抹煞基層的辛苦，目的就是保自己官位。

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台北市議會「京華城容積違失案」專案調查小組昨第八度召開會議，召集人游淑慧會後透露調查進展。（資料照）

現職法官王榮賓無故讓案件「躺」了4年6月，影響當事人權益， 法評會認為有懲戒必要，移送職務法庭懲戒，建議申誡、罰俸1個月。（記者楊國文攝）

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