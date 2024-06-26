高雄後勁溪8成垃圾集中3.5％河岸段 市府：加強巡視及打撈

高雄後勁溪8成垃圾集中3.5%河岸段，市府加強巡視及打撈，維護水環境。（記者陳文嬋攝）

2024/06/26 00:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄後勁溪川廢調查，8成垃圾集中3.5%河岸段，水利局表示，將更有效率進行河川清理，加強巡視及打撈，以維護水環境；環保局已成立6支水環境巡守隊，協助撿拾垃圾、污染通報。

荒野保護協會25日發布高雄後勁溪川廢調查結果，發現8成垃圾集中於3.5％河岸段上，尤以獅龍溪與曹公新圳、典寶溪福安橋下及出海口一帶較明顯。主要垃圾為塑膠瓶罐容器、飲料杯及免洗餐具、塑膠袋，共占河岸段垃圾近8成。

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水利局表示，健康河川是永續城市重要指標，後勁溪及典寶溪水系是北高雄重要區域排水，藉由這次調查結果，幫2條排水進行健康檢查，去年報告顯示8成垃圾集中在3.5%河段，提供廢棄物重點分佈範圍，有助水利局更有效率的進行河川清理，未來將持續對於各排水設施進行清理工作。

水利局指出，經調查後勁溪主要垃圾來源係上游獅龍溪及曹公新圳二條具灌概功能的河川，水利局在德惠橋及益群橋加設攔污索，並加強巡視及打撈，以維環境清潔。

針對廢棄物的熱點分布區域，水利局平時進行河川巡視時，會主動增加巡檢頻率，若發現有廢棄物累積，會派工即時進行清理，避免廢棄物再向下游匯集。

環保局於後勁溪已輔導成立6隊水環境巡守隊，協助守望相助巡守後勁溪水環境，動手垃圾撿拾及污染通報等自發性行為，另也透過水資源及環教推廣，於鄰近校園辦理深耕教育活動，推廣後勁溪流域環境守護。

環保局目前積極推動減塑，相關場域已不得使用一次性塑膠類免洗餐具，飲料店也不得使用一次性塑膠飲料杯，同時持續推廣民眾資源回收並自備環保杯、餐具及環保袋，落實塑膠減量，減少塑膠垃圾。

高雄後勁溪8成垃圾集中3.5%河岸段。（記者李惠洲攝）

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