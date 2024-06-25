高雄後勁溪川廢調查 8成垃圾集中於3.5％河岸段

高雄後勁溪垃圾熱點分佈圖。（荒野保護協會提供）

2024/06/25 16:54

〔記者陳嘉怡／台北報導〕荒野保護協會今（25）日發布高雄後勁溪河川廢棄物調查結果，發現8成垃圾集中於3.5%河岸段上，尤以獅龍溪與曹公新圳、典寶溪福安橋下及出海口一帶較明顯；主要垃圾組成為塑膠瓶罐容器、飲料杯及免洗餐具、塑膠袋，占河岸段垃圾類型接近8成。

荒野保護協會表示，高雄後勁溪川廢調查從去年底至今年初，耗時約5個月，透過將近20位志工實地踏訪並搭配無人機飛行輔助補足視野盲區，完成河岸段 （包含後勁溪、獅龍溪、典寶溪） 及出海口共計103.5公里的調查，並記錄垃圾分布熱點、數量及種類等數據。

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調查結果顯示，河岸段加海岸段共發現約17.8萬公升的垃圾量，其中河岸段的垃圾量約4萬公升，僅占22%，若以每袋14公升的垃圾袋換算，河岸段平均每公里約60袋垃圾，污染程度為「稍髒」；河岸段垃圾雖相對少量，分布卻相當集中，有8成垃圾集中於3.5%河岸段上，尤以獅龍溪與曹公新圳、典寶溪福安橋下及出海口一帶較明顯。

垃圾類型則主要以生活常見一次性廢棄物為主，前三名為塑膠瓶罐容器佔26.4%、飲料杯/吸管/免洗餐具佔21.7%、塑膠袋（含食品包裝袋）佔20.1%，共占河岸段加海岸段垃圾總數近7成；而這三類的垃圾在河岸段的占比甚至接近8成。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，「河川廢棄物快篩調查」計畫過去已完成台北淡水河、台中烏溪、新竹頭前溪，此次是首度在南台灣進行川廢快篩調查，分析成果可提供給高雄市水利局參考，追本溯源減少河川廢棄物，守護河流及海岸環境。

高雄後勁溪川廢調查垃圾種類組成分析，垃圾類型主要為塑膠瓶罐容器、飲料杯及免洗餐具、塑膠袋。（荒野保護協會提供）

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