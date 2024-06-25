百年屏科大喜迎首名WSC西點國手 陳怡蓁盼接力奧運在法發光

陳怡蓁盼9月時在法國里昂繼續為國爭光。（記者陳彥廷攝）

2024/06/25 23:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學（簡稱屏科大）餐旅管理系3年級學生陳怡蓁在國際賽場上以一雙巧手製作許多精美西點而屢屢得獎，今年她經國手選拔後出線，9月將代表台灣至法國里昂參加「國際技能競賽WorldSkills Competition」（簡稱WSC）的西點類製作職類競賽，她也是屏科大立校百年來首位西點類的國手，校方舉辦成果發表會，盼她接力奧運，在法國以巧手為國爭光。

屏科大今年適逢創校百年是接連傳出好消息，先是有畢業生林佳慧獲得「總統教育獎」殊榮，更誕生校史首位WSC西點類製作職類的國手陳怡蓁。

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陳怡蓁說，自己也是上大學後才正式接觸所謂「拉糖」的西點技巧，在餐旅系蔡宏儒老師帶領下，已於不少賽事獲獎，但她仍視國手選拔為最重要目標，她在選拔賽中，以霓虹燈和台灣街頭美食展現台灣夜市文化，並以穿著台灣國旗配色衣服和古早味藍白拖的小女孩形象，象徵對台灣的熱愛與文化認同的「台灣意象」獲得評審青睞。

陳怡蓁說，一路以來經歷很多挫折和迷惘，尤其她最喜歡的「拉糖」更是要與高溫的廚、爐具及糖液為伍，手被燙傷是家常便飯，但每次製好成品，所有的苦痛就通通過去，只留下美好作品，由於WSC的作品高度較高，身高約156公分的她是人小志氣高，強調將全力以赴，盼在法國的世界級殿堂奪回獎牌為國爭光。

陳怡蓁盼9月時在法國里昂繼續為國爭光。（記者陳彥廷攝）

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