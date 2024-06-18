半工半讀學烘焙！屏科大林佳慧獲總統教育獎 國際賽拉糖奪金

總統教育軤得主屏東科技大學食品科學系學生林佳慧學習「拉糖」，獲得多項技能競賽金、銀牌。（記者陳彥廷攝）

2024/06/18 23:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學食品科學系學生林佳慧是中國新住民二代，她從滿足家人味蕾為出發點學習烘焙，大學才開始學習「拉糖」，獲得多項技能競賽金、銀牌，今年是她應屆畢業年度，更榮獲總統教育獎。

林佳慧的母親從中國嫁來台後，住在台中市神岡區，育有4名女兒，家中食指浩繁，經濟並不寬裕，對排行老二的林佳慧來說，追求溫飽是小時候主要的記憶，此外，就屬奶奶的陪伴與鼓勵最讓她感到幸福。上了國中，技藝課程班為林佳慧打開人生另一扇門，過去認為家計大於興趣的她，在烘焙找到自己的心之所向。

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全家人都成為林佳慧的重要「評審」，她坦白地說，當時因為還無法工作賺錢，因此感覺自己能替父母分擔解憂的，就是下廚烘焙蛋糕、麵包，滿足家人味蕾。後來因為讀私校學費負擔重，加上她視為重要引導者的學姊就讀屏科大食品科學系，她轉學追隨學姊，半工半讀。

林佳慧上大學全心學習「拉糖」，2022年在比利時觀光美食節國際大賽巧克力BONBON展示奪金、2023年於屆全國技能競賽西點製作拿下全國銀牌，求學至今取得包括西點蛋糕及麵包乙級證照的9張專業證照。林佳慧復刻她奪銀的「海洋世界」拉糖作品，她說，上方拉出1尾「透抽」作為主角，象徵牠的靈魂在海裡自由飛翔，下面則是藏在海草中的寄居蟹，代表豐富的海洋生態，並放上SDGs海洋永續，帶給大家更多對海洋的想法及提醒。

「努力不一定會被看見，但不努力一定不會被看見！」林佳慧說，座右銘一直促使著她不斷學習，雖然最疼愛她的奶奶來不及見到她得到「總統教育獎」，但她仍很感謝奶奶和媽媽將她視為「驕傲」，尤其媽媽近年是全力支持學習烘焙，並用「讓自己成為光，才有能力照亮身邊的人」鼓勵她，她首度覺得自己好像能給予家人些什麼，這也成為她力爭上游的原動力。

拉糖常要接觸高溫的噴燈及燈具、爐具，林佳慧的手上留有一道今年3月參加國手選拔賽的燙傷印記，她說，選拔賽有時間規定，當下被燙到留下疤痕，仍忍痛完成作品，很遺憾最後未入選，有些可惜，但燙傷雖痛，卻也是到完全投入競賽過程的印記及證明。感謝屏科大師長、學長姊及同學這3年來的幫助，未來她也盼透過專長，不僅回饋家庭，更要照亮身旁的所有人。

林佳慧與她的作品「海洋世界」。（記者陳彥廷攝）

林佳慧手臂留有拉糖燙傷疤痕。（記者陳彥廷攝）

林佳慧（左）獲得今年總統教育獎殊榮，右一為食品科學系助理教授曾國展、中為系主任劉展冏。（記者陳彥廷攝）

林佳慧示範拉糖。（記者陳彥廷攝）

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