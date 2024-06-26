「藍委多數暴力」 私校、高教工會要求撤案

全國私校工會昨發表聲明，痛批國民黨團多數暴力、草率修法，恐怕是為辦學不佳私校護航，也是為私校禿鷹掠奪校產舖路，得不到社會支持與認同。（取自私校工會臉書）

2024/06/26 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕國民黨立委提案擬修改私校退場條例第二十四條、增加徵求有意接手公告期一年並逕付二讀案，全國私校工會及高教工會昨都發表聲明反對，痛批國民黨團以多數暴力為私校禿鷹鋪路，造成「待退私校全面淪為財團入主禁臠」惡果，要求應立刻撤案。

私校工會理事長吳忠春痛批，藍委的提案大開民主倒車，不容許教育部及教團有表達意見機會，在未經充分討論下倉促修法恐怕後患無窮，國民黨團以多數暴力、草率修法，恐怕是為辦學不佳私校護航，也是為私校禿鷹掠奪校產舖路，得不到社會支持與認同。

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吳忠春表示，為解決少子化後中高等教育供需失衡問題，立法院前年四月三讀通過私校退場條例，是經教育界十多年討論、廣納各方意見後才形成共識並完成立法，也是化解私校教育品質惡化的安全閥，如今未見有教育團體倡議並醞釀修法，憑空冒出藍委提案修改退場條例第二十四條，擬讓辦學不佳私校繼續苟延殘喘，讓外界很難不懷疑這項「逕付二讀」的修法機動，恐怕是在為隱身在暗處的財團開路，根本是配合私校禿鷹的逆襲行動。

為私校禿鷹鋪路、開啟不肖財團入主巧門

高教工會理事長周平也表示，藍委修法版本恐將造成「待退私校全面淪為財團入主禁臠」的惡果，將開啟「不肖財團入主巧門」，並恐使退場私校校產淪為不肖財團私產，無法由政府重新規劃使用。高教工會呼籲立刻撤回該修法草案，規劃私校退場法制修法的正確出路。

高教工會研究員陳柏謙指出，待退私校多是生源不足及財務困難，若強制要求「公開徵求接辦者」，恐是以多數董事席次作為條件交換，讓無教育理念的財團藉此巧門入主私校，後續可能挪校產為己用。

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