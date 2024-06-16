罕病兒無法閱讀、不識人臉 從音樂拾回自信成生命講師

教育部國教署持續於校園辦理「生命教育演講」，藉由分享總統教育獎歷屆獲獎者的人生故事，能啟發與激勵學生。圖為總統教育獎得主，生命講師吳承澐。（圖由教育部提供）

2024/06/16 16:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕曾獲總統教育獎的吳承澐，14歲發現患有罕見疾病「Leber氏遺傳性視神經病變」，無法閱讀書寫、辨識人臉；在不斷努力下透過音樂重拾自信與成就，不只考上清華大學，還在基金會安排下到養護中心與長輩們分享生命故事。

發現罹患罕病之後，吳承澐不斷地練習語音軟體、學習點字、定向訓練、學習鋼琴，克服了許多不可能。高中時，在同學的協助及多次的練習後，他已能獨立搭公車回家，更積極參與課外活動，如班際啦啦隊比賽、響應紫錐花運動騎腳踏車、擔任老人安養中心的一日志工。

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雖然在音樂找到方向，但因視力受影響，練習新曲子時無法視譜，只能依靠「絕對音感」熟記每個音符。吳承澐目前除了選修教育心理與諮商學系課程，也大量吸取音樂創作的能量，暑假期間透過音樂才藝打工換宿；也與伊甸基金會合作，到台北各個養護中心演講，與長輩們分享生命故事。

此外，也曾獲總統教育獎的陳秉彥，自幼就被診斷是自閉兒，但對音樂卻有異於常人的天份，腦中記有上千條樂譜；不管是即興創作新曲，或是混搭風格，展現過人的音樂天賦。國小5年級爸媽送他參加全國心智障礙大賽，靠著一曲「在柏林圍牆上跳舞」拿下冠軍，並陸續在多場賽事中獲得獎項肯定。

同時，陳秉諺也熱愛繪畫，最喜歡畫乳牛、汽車、飛機和花，更連續3年拿下文化部所舉辦的文薈獎肯定，並把畫作集結成冊印成桌曆，捐給華山基金會當作義賣品。

也曾是總統教育獎得主的吳欣儀，則因媽媽不幸往生，繼父因案坐牢，讓她從國小過著拾荒生活，行為偏差叛逆，被貼上壞孩子的標籤；所幸有老師的傾聽開導和關愛，讓她沒有誤入歧途，重新審視自己並投身公益活動，希望用自己的成長經驗，帶給其他弱勢學生正向啟發，未來想成為專業社工，幫助更多像她一樣的弱勢家庭。

為給予學生正向思考力量，教育部國教署持續於校園辦理「生命教育演講」，藉由分享總統教育獎歷屆獲獎者的人生故事，能啟發與激勵學生，落實更多開展的教育遠景。

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