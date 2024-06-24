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大學生「爬蟲守宮放盤上」！壽司郎擬提告 元智大學3點回應

有網友發文抱怨，在滑IG時發現竟有大學生自拍去壽司郎用餐，不僅無視規定私帶寵物，甚至把寵物放到盤子上。（圖擷取自Dcard）

有網友發文抱怨，在滑IG時發現竟有大學生自拍去壽司郎用餐，不僅無視規定私帶寵物，甚至把寵物放到盤子上。（圖擷取自Dcard）

2024/06/24 17:55

相關新聞請見︰

噁！大學生私帶寵物入店用餐「還放到盤上」 壽司郎發聲喊告

〔記者李容萍／桃園報導〕日本壽司郎2023年2月才經歷17歲高中生惡搞醬油瓶事件，導致股價一度雪崩，未料台灣壽司郎分店近期也爆出顧客個人行為引發食安疑慮。有網友在Dcard發文，透露在滑IG時發現一名就讀元智大學的學生，無視店家（壽司郎）規定私自將寵物爬蟲「守宮」帶進店內用餐，還將守宮放在壽司盤上，畫面引起熱議。對此，台灣壽司郎回應，目前內部已加強餐具清潔消毒，確保用餐安全無虞，也掌握到該名消費者相關資訊，擬將採取法律行動追究責任。

元智大學今（24）日下午針對學生於校外知名餐廳用餐，因個人用餐行為導致引發食安疑慮，造成民眾不便一事發出3點聲明如下：

元智大學一向辦學嚴謹，重視學生的品德教育及衛生安全教育，如接獲新聞報導或民眾投訴，皆秉持公平、公正的原則審慎處理；該學生在事後已經了解相關事件造成商家不滿及社會大眾困惱，並於22日主動聯繫商家，討論如何處理後續事宜；元智大學將待後續事宜處理告一段落後，針對學生違反校規部分進行處置，並持續加強學生品德教育及宣導衛生安全的重要性。

據了解，該名網友20日在Dcard中發文表示，在IG上看到有名元智大學生不但將寵物守宮帶到壽司郎用餐，還將守宮放在店家盤子上，並拍照PO限動喊「壽司胖胖包」。原PO不滿直言「只有我覺得在吃壽司的店這樣玩爬蟲類很噁心嗎？還上傳動態讓其他人更不想去這家壽司店！」

網友見到照片紛紛留言說：「可愛但根本放錯地方，這很不衛生」、「對我這種很怕爬蟲類的，看到根本無法接受，而且餐廳帶寵物超級不妥吧」，還有網友留言「跟什麼動物無關，單純飼主素質差，可惜爬蟲要背這種臭名了，希望店家走法律途徑」。

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