噁！大學生私帶寵物入店用餐「還放到盤上」 壽司郎發聲喊告

日前有網友發文抱怨，在滑IG時發現竟有大學生自拍去壽司郎用餐，不僅無視規定私帶寵物，甚至把寵物放到盤子上，誇張又噁心的畫面曝光後在網上被瘋傳。（圖擷取自Dcard）

2024/06/24 16:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期台灣網友模仿美國迷因，流行以「在台灣讀書是不是犯法」這句話，諷刺現實中離奇、讓人不可置信的情況。日前有網友發文抱怨，在滑IG時發現竟有大學生自拍去壽司郎用餐，不僅無視規定私帶寵物，甚至把寵物放到盤子上，誇張又噁心的畫面曝光後在網上被瘋傳，台灣壽司郎已於今（24）日發出聲明稿，擬對該顧客追究法律責任。

一名網友20日在Dcard發文，透露他在滑IG時，注意到一名就讀台灣某大學的學生IG限動有不妥內容。原PO指出，這名大學生分享自己去壽司郎用餐時，不僅無視店家規定私自將寵物「守宮」走私進店內，甚至還將其放到盤子上拍照，並把照片PO上IG炫耀，且當事人在事件曝光後，非但沒有道歉，而是直接鎖帳號、改名字，試圖靠「裝死」度過這場風波。

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對此，原PO不滿直言，「只有我覺得在吃壽司的店這樣玩爬蟲類很噁心嗎？還上傳動態讓其他人更不想去這家壽司店！」。該文一出，噁心畫面立即引發眾人怒火，紛紛砲轟，「有夠噁，超沒水準」、「可愛但根本放錯地方，這很不衛生」、「跟之前醬油對嘴喝的日本屁孩有87%像」、「跟什麼動物無關，單純飼主素質差，可惜爬蟲要背這種臭名了，希望店家走法律途徑」。

針對這起風波，台灣壽司郎24日中午發布聲明稿，指出近期接獲民眾反映，有消費者到分店用餐時，未經告知擅自攜帶寵物進入餐廳，還將寵物放置在餐桌壽司碟上，更把不當用餐行為拍成照片上傳社交網站平台，引起他人截圖在網路上流傳。壽司郎嚴正聲明，該名消費者行為引發餐飲衛生疑慮且造成公司聲譽損害，擬將依個人行為究責；另強調，所有分店已加強餐具清潔消毒。

針對這起事件，台灣壽司郎已於今（24）日發出聲明稿，擬對該顧客追究法律責任。（資料照）

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