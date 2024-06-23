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比月領爽？他試算勞退金一次領可拿近172萬 掀網友正反論戰

有網友近日試算自己退休後能領到的勞保退休金，好奇月領和一次領哪個比較划得來，引發鄉民熱議。（資料照）

有網友近日試算自己退休後能領到的勞保退休金，好奇月領和一次領哪個比較划得來，引發鄉民熱議。（資料照）

2024/06/23 23:13

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕根據勞工局行事曆，本月27日為勞保年金給付預定到帳日，有網友近日試算自己退休後能領到的勞保退休金，好奇月領和一次領哪個比較划得來，引發鄉民熱議。

有網友22日在PTT發文表示，他試算自己若工作到60歲，然後用減額年金提前5年領勞保退休金（提前5年減20%），發現如果選擇按月領終身俸的方式，每個月只能領到1萬5276元，但若選擇一次領，則可領到171萬9000元。

原PO好奇大家會選擇何種方式領錢，他自己的話應該會一次領171萬，然後拿去放在ETF領股息，「選月領一個月才15276……一次領171萬比較爽！」

鄉民紛紛表示，「當然是月領，月領大概8年、9年就超越一次領」、「大部分都是月領，奧運冠軍也是，月領會多很多」、「月領，聽過太多一次領被兒女全拿走的例子」、「月領啊，沒領完就掛掉，遺屬還可以領」、「一次領都沒好下場，大多都會花光」。

不過也有另一派網友認為，「當然一次領，然後丟股市錢滾錢」、「有錢一次領，錢滾錢很快就賺更多回來」、「一次領啊，時間不是成本？通膨不是風險？」、「身體不健康的話，早領早花光也不錯」。

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