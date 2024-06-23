「茄萣討海人的故事」影像展揭幕 金鑾宮蜈蚣陣戲服公開亮相

「茄萣討海人的故事」影像展即日起在茄萣金鑾宮禮堂展出。（記者蘇福男攝）

2024/06/23 21:51

〔記者蘇福男／高雄報導〕「茄萣討海人的故事」影像展即日起在茄萣金鑾宮禮堂展出，展覽內容精選1950年至2000年代茄萣漁村生活和宗教信仰相關老照片和影像，另有十分罕見的蜈蚣陣戲服等文物展出，將展至6月30日。

影像展今天上午10點熱鬧揭開序幕，包括立委邱志偉、興達港區漁會總幹事郭展豪、蟯港人文協會理事長吳宗育、茄萣國中校長王東進、成功國小校長莊吏賢、金鑾宮主委薛景城等人都到場共襄盛舉。

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主辦單位高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所劉正元教授表示，茄萣位於高雄市北端，早期為平埔族生活所在，以海為生的海岸聚落就此展開，而後漢人逐漸移入，形成以漢人為主的聚落，海神信仰歷史悠久，這段發生在茄萣的海洋民族故事，締造無數豐收的歷史奇蹟，也是目前全台捕獲烏魚的主要代表地區之一。

此次「茄萣討海人的故事」影像展展出30多張彌足珍貴的老照片，和金鑾宮歷年建醮送王船的紀錄影像，希望透過老照片和影像的呈現，能讓年輕學子認識茄萣在地的過往歷史。

薛景城表示，除了老照片和影像呈現，金鑾宮也展出20件民國37年、49年、57年建醮蜈蚣陣的手工刺繡戲服共襄盛舉，他說，金鑾宮保有全台少見的2隻公母蜈蚣陣，只有建醮大典才會出陣遶境鬥熱鬧，「茄萣討海人的故事」影像展將在金鑾宮禮堂展至6月30日下午5點。

「茄萣討海人的故事」影像展金鑾宮配合展出20件歷年建醮蜈蚣陣的手工刺繡戲服等珍貴文物。（記者蘇福男攝）

茄萣金鑾宮保有全台少見的2隻公母蜈蚣陣，只有建醮大典才會出陣遶境鬥熱鬧。（記者蘇福男攝）

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