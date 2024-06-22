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「2598年」時空旅行照片？ 台南總爺校園老照片展添趣味

籌辦校園老照片展的南安國小校長黃國峯指著白河內角分教場（今內角國小）蔬菜園老照片是唯一標記「2598.11.20」拍攝日期，原來是以日本天皇紀元標記。（記者楊金城攝）

籌辦校園老照片展的南安國小校長黃國峯指著白河內角分教場（今內角國小）蔬菜園老照片是唯一標記「2598.11.20」拍攝日期，原來是以日本天皇紀元標記。（記者楊金城攝）

2024/06/22 15:41

〔記者楊金城／台南報導〕「台南400教育的時空旅行」校園老照片展今天（22日）在麻豆總爺藝文中心展至6月29日，其中白河內角分教場（今內角國小）蔬菜園老照片是唯一標記「2598.11.20」拍攝日期，原來是以日本天皇紀元標記，觀眾笑稱以為當年拍了「未來式」照片，這張老照片也看出日治時代就有現在力推的食農教育、學校開心農場。

台南市副市長葉澤山表示，這次展覽讓大家重溫往日童年記憶，不僅展示了教育的變遷，更是對台南教育發展的見證。回顧過去求學階段物資匱乏，仍不減喜愛學習的心，每日赤著腳丫上學都很開心。

安定南安國小籌辦校園老照片展，校長黃國峯指出，向台南高中到國小徵集老照片有1千多張，精選約200張舉辦校園老照片展，可說經典中的經典，分「往日情懷」、「競技映象」、「胼手胝足」、「校園遺跡」、「典藏活動」、「青澀時光」和「糖廠學校」7項展覽主題。

老照片展出教學、打掃、午餐、勞動、寫字、衛生保健、校慶、運動會、慶典遊行等學校的生活日常，呈現早年教育現況，很有故事性，讓人懷舊。

展覽中最古早的照片為123年前拍的蔴荳公學校（1898年創校，今麻豆國小），當年仍借用清代私塾漢學麻豆文昌祠廂房上課，日本治理台灣後，開啟新式教育。照片上有幾位男學童還未剪掉髮辮子，可以研判當時日本政府還未強制一般民眾剪辮子。

善化國小在昭和13年（民國27年、西元1938年）拍攝的畢業照，照片中出現女教員，日本老師在校還有佩刀，代表官階；黃國峯說，昭和13年之後的照片鮮少看見老師佩刀，推測與逐漸推展的皇民化運動有關，之後才有很多女教師，男女平等觀念先進，值得一提是善化國小從創校至今維持在校內大榕樹下拍畢業照傳統。

日治時期糖廠學校僅供日人子弟及糖廠員工就讀，在當時可稱為貴族學校，鹽水岸內國小的老照片可見當年五分車載幼童上學、學生學相撲。

翻開台南教育史，溪北創校最早的是佳里、鹽水、白河、善化、麻豆、新化國小，市區創校最早的是南大附小、立人國小。

校園老照片展另設置古早童玩體驗區，大人小孩一起同樂玩竹槍、丟沙包、滑車輪，回憶滿滿。

「台南400教育的時空旅行」校園老照片展今天（22日）在麻豆總爺藝文中心展至6月29日。（記者楊金城攝）

「台南400教育的時空旅行」校園老照片展今天（22日）在麻豆總爺藝文中心展至6月29日。（記者楊金城攝）

「台南400教育的時空旅行」校園老照片展今天（22日）在麻豆總爺藝文中心展至6月29日。（記者楊金城攝）

「台南400教育的時空旅行」校園老照片展今天（22日）在麻豆總爺藝文中心展至6月29日。（記者楊金城攝）

鹽水岸內國小的老照片可見當年學生學相撲。（記者楊金城攝）

鹽水岸內國小的老照片可見當年學生學相撲。（記者楊金城攝）

123年前拍的蔴荳公學校（1898年創校，今麻豆國小），當年仍借用清代私塾漢學麻豆文昌祠廂房上課，照片上有幾位男學童還未剪掉髮辮子。（記者楊金城翻攝）

123年前拍的蔴荳公學校（1898年創校，今麻豆國小），當年仍借用清代私塾漢學麻豆文昌祠廂房上課，照片上有幾位男學童還未剪掉髮辮子。（記者楊金城翻攝）

糖廠學校當年可是貴族學校，鹽水岸內國小的老照片可見當年五分車載幼童上學。（記者楊金城翻攝）

糖廠學校當年可是貴族學校，鹽水岸內國小的老照片可見當年五分車載幼童上學。（記者楊金城翻攝）

台南善化國小在昭和13年（民國27年、西元1938年）拍攝的畢業照，照片中出現女教員，日本老師在校還有佩刀，學校至今保持在校內大榕樹下拍畢業照傳統。（記者楊金城翻攝）

台南善化國小在昭和13年（民國27年、西元1938年）拍攝的畢業照，照片中出現女教員，日本老師在校還有佩刀，學校至今保持在校內大榕樹下拍畢業照傳統。（記者楊金城翻攝）

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