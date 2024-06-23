高市擴建智慧停車格 北區新增700格7/1啟用

高雄市北區包括河堤社區、榮總醫院周邊等新設智慧停車格，將於7月1日啟用，圖為立柱式車牌辨識。（記者許麗娟攝）

2024/06/23 23:46

〔記者許麗娟／高雄報導〕路邊停車格不再只靠人力開單，高雄市擴建智慧停車格，近日於北區新增700格，將於7月1日啟用，屆時全市智慧停車格將增至2420格，預計後年增至1萬格。

高雄市智慧停車格有崁入式、立柱式、高位攝影的車牌辨識方式，並於停車格上標識智慧字體和標誌，先前已在衛武營、澄清湖及高雄軟體園區設置1720格，7月1日啟用的北區新設的智慧停車格主要設置於河堤社區、榮總醫院周邊、民族一路（華夏路至大順一路段）。

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對於智慧停車格如何使用？民眾陳先生說，目前只看到設備，但沒有宣導和說明，還不清楚停完車後如何繳費，認為智慧停車格的優點是節省人力和科技化，缺點是漏繳而被罰款的可能會變多。

高雄市交通局停車管理中心主任洪嘉亨表示，智慧停車格將不再有實體停車單，該路段的收費告示牌都會提供QR碼手機掃瞄上網「高雄市公有停車場服務資訊網（https://kpp.tbkc.gov.tw/）」查繳停車費，現有的繳費方式亦可使用，包含銀行扣繳、第三方支付、超商補單等，若未繳費，仍會收到催繳單並加收手續費，如仍未於期限內補繳則會開罰，啟用初期仍會有人工夾放宣傳單，民眾主動查詢費用和繳費。

目前智慧停車格的設置地點以主要幹道及熱門景點周邊為優先，凹子底、巨蛋商圈、美術館周邊路段已陸續建置中。此外，智慧停車格及地磁感測設備可即時回傳空車格位資訊，民眾可在高雄市交通局公有停車場服務網（https://kpp.tbkc.gov.tw/ParkingLocation/ParkingLocation）獲悉現有停車空格，資訊將更精確便利。

河堤社區新設智慧停車格將於7月1日啟用，圖為崁入式車牌辨識。（記者許麗娟攝）

智慧停車格的路面會有字體和標誌，啟用初期會夾單宣導查繳方式，未來將不再有人工實體停車單。（記者許麗娟攝）

智慧停車格及地磁感測設備設置，可即時回傳空車格位資訊，民眾可在公有停車場服務資訊網查詢精確的停車格訊息。（擷取自高雄市公有停車場服務資訊網）

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