自備博愛座！搭捷運攜帶「餐桌椅」 網笑翻：以為在咖啡廳

一對年長男女帶木椅搭捷運，讓許多網友笑稱「自備博愛座？」。（擷取自Threads）

2024/06/24 19:42

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕捷運近期發生多起有關博愛座的衝突，掀起社會關注，是否禮讓座位成為一種壓力。一名網友（23）日搭捷運，看見一對年長男女不坐博愛座，則是自備木椅放在行李架前坐著，讓原PO立刻拍下照片並分享。照片曝光，讓不少網友笑稱，「這是哪間咖啡廳？」。

近日一名網友在Threads上發文，只見畫面中，一對年長的男女在車門旁的行李架面前坐著，他們卻自備木頭椅子，感覺好像2人身處餐廳般自在聊天，讓原PO趕緊拍下並說，「我只知道我那時候在捷運上一直在憋笑」。

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照片曝光後，引起不少網友討論，「你好，這邊不能聯誼喔！」、「之前搭高鐵有阿伯自備磨豆機跟咖啡杯，自己泡」、「一鍵查詢台北人精神狀態」、「從象山搭到淡水再配上咖啡？」、「解決博愛座糾紛的最好辦法！自己帶椅子，除了自己誰都不行坐！」、「太沒有違和感了！」。

另外，也有網友認為，「可能是剛剛去家具店買的椅子」、「應該是買了椅子要省運費，自己搬回家吧」，但根據《大眾捷運法》，旅客可將椅子當作隨身行李攜帶，若把椅子擺放在車站出入口、售票機等，影響到其他旅客通行，經勸導不聽者可處1500元至7500元罰款。

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