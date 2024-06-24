為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

自備博愛座！搭捷運攜帶「餐桌椅」 網笑翻：以為在咖啡廳

一對年長男女帶木椅搭捷運，讓許多網友笑稱「自備博愛座？」。（擷取自Threads）

一對年長男女帶木椅搭捷運，讓許多網友笑稱「自備博愛座？」。（擷取自Threads）

2024/06/24 19:42

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕捷運近期發生多起有關博愛座的衝突，掀起社會關注，是否禮讓座位成為一種壓力。一名網友（23）日搭捷運，看見一對年長男女不坐博愛座，則是自備木椅放在行李架前坐著，讓原PO立刻拍下照片並分享。照片曝光，讓不少網友笑稱，「這是哪間咖啡廳？」。

近日一名網友在Threads上發文，只見畫面中，一對年長的男女在車門旁的行李架面前坐著，他們卻自備木頭椅子，感覺好像2人身處餐廳般自在聊天，讓原PO趕緊拍下並說，「我只知道我那時候在捷運上一直在憋笑」。

照片曝光後，引起不少網友討論，「你好，這邊不能聯誼喔！」、「之前搭高鐵有阿伯自備磨豆機跟咖啡杯，自己泡」、「一鍵查詢台北人精神狀態」、「從象山搭到淡水再配上咖啡？」、「解決博愛座糾紛的最好辦法！自己帶椅子，除了自己誰都不行坐！」、「太沒有違和感了！」。

另外，也有網友認為，「可能是剛剛去家具店買的椅子」、「應該是買了椅子要省運費，自己搬回家吧」，但根據《大眾捷運法》，旅客可將椅子當作隨身行李攜帶，若把椅子擺放在車站出入口、售票機等，影響到其他旅客通行，經勸導不聽者可處1500元至7500元罰款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
頻傳老人暴力搶「博愛座」 網曝︰國民黨1975年教育導致
2024/06/19 23:22

頻傳老人暴力搶「博愛座」 網曝︰國民黨1975年教育導致
北捷樂見中央重視博愛座爭議與修法 籲旅客發揮同理心
2024/06/19 15:47

北捷樂見中央重視博愛座爭議與修法 籲旅客發揮同理心

紙風車來了！唐吉軻德冒險故事．重磅登場
貼「博愛識別貼紙」有用？北捷月發1.5萬張 效用難評估
2024/06/20 17:03

貼「博愛識別貼紙」有用？北捷月發1.5萬張 效用難評估
自由開講》期待捷運博愛座化為無形的「愛心座」！
2024/06/21 10:42

自由開講》期待捷運博愛座化為無形的「愛心座」！
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播