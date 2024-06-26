原民禁伐補償用掉40％預算 卓揆：執行困難

行政院長卓榮泰（右）、原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur（左）昨到立院備詢。 （記者劉信德攝）

2024/06/26 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕總統府廿四日公告「原住民保留地禁伐補償條例修正案」，從明年起，補償金從現行的每年每公頃三萬元提高到六萬元。多位原民立委昨質詢關切後續預算編列狀況，行政院長卓榮泰答詢說，該條例用四十％的預算執行單一政策前所未有，他也很傷腦筋，應顧及比例原則。

對於單一政策恐用掉四十％的預算執行，原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur則說，將與農業部討論，提報中長程計畫，「窮盡一切辦法照顧族人」。

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立法院會昨繼續進行施政總質詢。國民黨立委鄭天財質詢指出，若該案一一四年要如期實施，現在就要編列預算，且要編列「額度外的新增預算」。卓榮泰答詢說，依照原民會今年預算、明年概算，規模是廿六億元加上廿六億元，也就是補償金從原先三萬元再增加三萬元，等於用四十％的預算執行單一政策，「目前我看起來是相當的困難」。

只剩10％可用在全體原民身上

卓榮泰指出，預算規模能膨脹到多大？現在無法表示，但一個部會的預算規模要在概算的額度裡面；依照目前狀況來看，「未來單一政策就用四十％的部會預算，再加上法定義務支出，只剩下約十％會用在全體原住民身上，我現在很傷腦筋」。

卓榮泰強調，每個部會都應該廣泛照顧所有政策，「單一政策就用四十％預算的例子前所未有，真的是很傷腦筋」。鄭天財說，法律不是新訂的；卓則回應，但比例的原則要顧及。

國民黨立委盧縣一質詢也關切增加額度是否會壓縮原有預算，還是行政院會籌編預算？曾智勇Ljaucu‧Zingrur說，原民會正在做概算籌編，希望與農業部協調。

原民會主委：窮盡一切照顧族人

曾智勇Ljaucu‧Zingrur指出，因為很多保留地、林地和農業部有重疊，會提報中長程計畫，希望多出來的每公頃三萬元在其中進行處理，原民會也會循程序提報，「會窮盡一切，提出辦法照顧族人」。

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