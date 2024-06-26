旅宿房務就業補助延長到年底／鼓勵僑外生投入 留台限制8月底前可望鬆綁

勞發署雲嘉南分署推出「房務清潔人員訓練班」。 （資料照，記者楊金城攝）

2024/06/26 05:30

〔記者李靚慧／台北報導〕為紓緩旅宿業缺工，勞動部去年跨部會推出「疫後改善缺工擴大就業方案，針對房務（清潔）人員給予就業獎勵，原補助期限至六月底，勞動部已同意延長旅宿業專案期限至今年十二月三十一日；另同時規劃鬆綁僑外生留台限制與規範，鼓勵僑外生畢業後留台投入旅宿業中階技術工作，相關法規鬆綁程序預計八月底前完成。

疫後旅宿業頻喊缺工，要求開放聘用移工，勞動部仍在研究交通部觀光署提出的評估報告，為紓緩旅宿業缺工問題，勞動部多管齊下提供解決方案。

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勞動部透過全國各地公立就業服務據點，提供求才媒合服務僱用獎助，鼓勵雇主僱用中高齡及高齡者、二度就業婦女等失業勞工，每人每月獎助雇主最高一萬五千元，最長十二個月。

勞動部已協助求才補實3.6萬人

去年五月進一步推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，鎖定旅宿業房務（清潔）人員為專案職缺，勞動部加碼提供就業獎勵，每月最高一萬三千元，最長十二個月，以提高失業勞工投入旅宿業的意願。

自去年至今年五月已協助旅宿業求才補實三萬六千人，其中協助旅宿業者進用約一萬四千名（約佔三十九％）中高齡及二度就業婦女勞工；透過職業訓練計畫，培訓旅宿業所需人才約一萬一千人。

勞動部也規劃藉由鬆綁僑外生留台限制與規範，鼓勵僑外生畢業後留台投入旅宿業中階技術工作。

規劃中的措施包括開放副學士以上僑外生從事旅宿業房務、訂房、接待、清潔或餐廳外場等房務中階技術工作；第二是配合法規鬆綁，取消僑外生每年評點配額人數上限；第三是開放僑外生申請個人工作許可，以便利僑外生銜接移民制度申請永久居留。

根據統計，近年每年在台畢業的僑外生約一萬三千人，五年估計也有六至七萬人，去年評點核准約五四○○人，留任率未達二分之一，因畢業僑外生已適應在台生活及社會環境，若可優先擴大留用，將可紓解國內缺工壓力，但因涉及法規鬆綁，仍需跨部會協商討論。

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