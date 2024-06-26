「嘿咻」太深入女友突腹痛 醫生一句話讓他鬆口氣

男子與女友愛愛時以為頂得太用力導致黃體破裂，沒想到女友是因便秘半個月才腹痛。示意圖。（本報資料照）

2024/06/26 14:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友回憶起和前女友發生性行為時，喜歡頂到最深處，沒想到有次愛愛時，女友突然肚子痛以為是頂到「黃體破裂」，沒想到醫生一句話讓他瞬間鬆了一口氣。

這位網友在Dcard 分享自己與前女友的愛情故事，他回想女友愛愛時喜歡「頂到最深處」。有次凌晨2人「翻雲覆雨」後，女友突然下腹痛到無法行走，原Po以為是黃體破裂，嚴重者可能會死亡，於是連忙開車送她去急診。

經過漫長的等待，原Po看見醫生拿著女友的X光片開口詢問，「小姐請問妳便秘幾天了？我看X光片腸道裏面都是宿便…」，原來女友的腸道已經累積長達半個月的宿便要靠通腸排出。

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原Po坐在等候區聽到女廁傳來聲響，讓他頓時鬆了一口氣表示，這不安的一夜終於平安落幕，「幸好不是頂到黃體破裂，而是頂到宿便，真是可喜可賀」。

貼文曝光後吸引許多網友熱烈討論，有人表示「你不是頂到升天，你是頂到大便」、「怎麼可以半個月都沒有意識到，這樣很危險」、「你把女友的屎頂到深處，導致便秘拉不出來？」、「呃，我也送女友去急診過，同樣是便秘.....」。

後來原Po解釋，「醫生說有可能是運動促進腸道蠕動，但是直腸段的宿便塞住了才會感覺下腹痛。」、「我應該是做的過程中，隔著陰道還有腸子不斷的捅到堅固的宿便」。

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