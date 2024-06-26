高雄農產進軍台北國際食品展 主打低碳永續、特色飲食搶商機

高雄農產進軍台北國際食品展，以低碳永續、特色飲食搶攻破億商機。（市府提供）

2024/06/26 21:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局長張清榮今帶領14間農民團體，進軍台北國際食品展，主打全國首款碳足跡蜂蜜、鳳梨纖維吸管等環境永續產品，甲仙農會推出甲仙山芋炊飯，以在地食材加熱即食，搶攻破億商機。

台北國際食品展今開幕，農業局設有高雄物產館，由農業局長張清榮帶領14間農民團體參展，以「Art Kaohsiung」高雄食尚為主題，襯托高雄農業美學與精品化，展現高雄農產品牌力。

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開幕活動邀請首席沙畫師Mario帶來高雄食材沙畫藝術創作，六福萬怡酒店星級主廚朱昱瑋端出藝術菜品，自煮生活料理講師張育瑋以ESG生態永續、減塑議題，推動淨零綠生活餐桌飲食，五感體驗吸引人潮。

農業局輔導農產業轉型，提升農產品附加價值，蜂巢氏生物科技因應全球氣候變遷挑戰，率先全國推出首款碳足跡玉荷包蜂蜜，檢視蜂蜜包裝過程產生碳排放量，進而優化生產過程，為減少碳排盡一分心力。

新農果菜運銷合作社研發鳳梨纖維吸管，將農業廢棄物鳳梨葉循環再利用，製成天然環保鳳梨纖維吸管，降低環境負擔；農二代象牙白文創負責人尤思瑾，以父親也是神農獎得主尤惠璋種植的玉荷包荔枝，開發為玉荷包荔枝雪酪、氣泡飲等夏日人氣商品，農產品加工結合文創，發掘農產格外品更多可能。

甲仙農會看準剪刀經濟大行其道，以甲仙在地生產的檳榔心山芋及香米等食材，推出常溫保存、加熱即食的甲仙山芋炊飯，五辛素消費者也能享用；去年掀起迷你西瓜風潮的農友種苗，今年成立「耘籽農品」品牌搶占食品市場，以在地育成、種植與生產的食材，製成南瓜栗子、櫛瓜等蔬果脆片，讓民眾隨手補充膳食纖維，落實永續低碳目標。

農業局長張清榮表示，農業局致力輔導農產業轉型，協助農民導入品牌思維，跳脫第一級產業思維，提升農產品附加價值，推出低碳永續、在地飲食，風靡台北國際食品展，歡迎民眾親臨現場體驗高雄農產美學，無法親臨現場民眾也可到「高雄首選電商平台」，選購產地直送的高雄農產。

高雄市農業局長張清榮（中）今帶領14間農民團體，進軍台北國際食品展。（市府提供）

高雄農產進軍台北國際食品展，以低碳永續、特色飲食搶攻破億商機。（市府提供）

高雄農產進軍台北國際食品展，以低碳永續、特色飲食搶攻破億商機。（市府提供）

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