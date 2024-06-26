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台灣紅肉紅龍果輸日 農業部：金煌芒果明年有望接棒

台北國際食品展台灣館今天開幕，農業部次長胡忠一（中）表示，預計至少吸引4萬名到場人次。（記者楊媛婷攝）

台北國際食品展台灣館今天開幕，農業部次長胡忠一（中）表示，預計至少吸引4萬名到場人次。（記者楊媛婷攝）

2024/06/26 13:16

〔記者楊媛婷／台北報導〕歷經8年的協商，日本於今年6月5日核准台灣紅肉火龍果可輸入，農業部次長胡忠一今（26日）表示，首櫃、共6噸紅肉火龍果預計於7月輸往日本，另唐吉訶德日本供應商的日商MMY株式會社和台灣優良農產品發展協會簽署擴大通路販售合作備忘錄。

在中國自2021年後屢次以不符國際貿易的方式禁運台灣水果後，農業部擴展日本等其他高端市場通路，日本已成為台灣水果最大通路、外銷最大市場，我國一直想爭取紅肉紅龍果進入日本市場，胡忠一今出席台北國際食品展台灣館開幕活動表示，歷經8年談判，5月28日赴日和農林水產省官員見面後，日本官員允諾開放，隨即於6月5日實施，24日時已有1900公斤的紅肉紅龍果空運輸日，7月則會有6噸的紅肉紅龍果透過海運銷往日本。

胡忠一進一步指出，日本紅肉紅龍果目前主要都是越南進口，台灣的紅肉紅龍果雖價格會比越南紅肉紅龍果高約5成，但台灣紅肉紅龍果顆粒更大且更甜，品質非常良好，認為具有競爭力，今年預計338公噸、符合日本檢疫條件的紅肉紅龍果可外銷。

目前台灣芒果可輸日的品項為愛文、海頓，胡忠一表示，台灣有多達48種品項的芒果，且農法接近，上月底赴日時也跟日本官員反映是否可全數開放台灣芒果品項輸日，日本官員稱若要全數開放談判期間恐曠日廢時，希望農業部可先建議品種，因此建議金煌芒果，若一切順利，預計金煌芒果明年預計就可銷往日本。

台北國際食品展台灣館今天開幕，更首度讓多名日本大型通路與超商業者前來站台，農業部也見證台灣優良農產品發展協會和日本唐吉訶德供應商MMY株式會社簽署擴大通路販售合作備忘錄外，也見證台灣優良農產品發展協會跟日本推動食農教育的單位「Kids Kitchen」簽合作備忘錄，胡忠一表示，日本是台灣農產品外銷的重要市場之一，希望未來台灣農產品可更多銷往日本外，也希望可借鑑已推動食農教育多年的日本經驗，如今年9月起將供應國產牛乳給學童，相關的食農教育方式也可參考日本做法。

台灣館今年增設銀髮友善區，展示適合銀髮族食品的農產加工品。（記者楊媛婷攝）

台灣館今年增設銀髮友善區，展示適合銀髮族食品的農產加工品。（記者楊媛婷攝）

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