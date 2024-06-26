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「生生有平板」嘉市7658萬元國中小暑假採購平板

嘉市育人國小學童進行數位學習情形。（嘉市政府提供）

嘉市育人國小學童進行數位學習情形。（嘉市政府提供）

2024/06/26 13:16

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市政府申請教育部「智慧型互動屏幕結合個人化學習載具補助計畫」，總經費7658萬9千多元，獲教育部補助6739萬8320元，自籌919萬680元，昨天議會通過追加預算，市府將於暑假採購國中小2587台平板電腦、104台86吋智慧互動螢幕、104台網路攝影機。

此外，該計畫還補助嘉市2596位師生每人每月500元網路月租費，讓教師學生可以運用這些設備，在沒有學校網路的環境中，都可以進行數位學習，實現嘉市班級「生生有平板」目標。

市長黃敏惠表示，這次嘉市申請「智慧型互動屏幕結合個人化學習載具補助計畫」全數通過，代表嘉市在數位學習領域的努力獲得肯定，更為學校的教育注入新的動力；未來市府將繼續提升數位學習環境，讓每位學生都能夠享受到優質的教育資源，為嘉市培育更多優秀的人才。

市府教育處長郭添財說，該計畫要教師主動申請，需要學習載具月使用率、科技輔助自主學習、教育部各項數位學習績優評比獲獎，才能得到評比高分；去年教育部MOE-MDM（學習載具使用管理平台）啟用，嘉市連續9個月使用率全國第一，同時申請競爭型計畫積分名列前茅，16校共104班才能在全國縣市申請案脫穎而出，全數通過。

嘉市校園數位學習辦公室表示，智慧型互動屏幕結合個人化學習載具補助計畫，採用「學生攜帶載具回家學習 （Take Home Student Device）模式，鼓勵學生帶載具回家學習，鼓勵親師生合作，提供資料讓家長了解陪孩子參與，另針對參與計畫教師辦理初階及進階專業增能研習課程，安排輔導團隊協助實施。

教育部官員日前訪視嘉市推動數位學習課程。（嘉市政府提供）

教育部官員日前訪視嘉市推動數位學習課程。（嘉市政府提供）

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