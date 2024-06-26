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化粧品管理新制來了！ 7月起「沒登錄」最高罰100萬

今年7月起化妝品將採「單一管理」，且業者必須完成產品登錄，才能製造、販售、輸入、贈送等，否則最高可處以100萬元罰鍰。示意圖。（記者邱芷柔攝）

今年7月起化妝品將採「單一管理」，且業者必須完成產品登錄，才能製造、販售、輸入、贈送等，否則最高可處以100萬元罰鍰。示意圖。（記者邱芷柔攝）

2024/06/26 13:21

〔記者邱芷柔／台北報導〕我國現行化粧品管理分「一般化粧品、特定用途化粧品」兩類，今年7月起將不再分類採「單一管理」，且業者必須完成產品登錄，才能製造、販售、輸入、贈送等，否則最高可處以100萬元罰鍰，並可連續處罰。此外，食藥署去年將首度擔任「國際化妝品法規合作會議（ICCR）」第18屆輪值主席，今年7月將在台舉辦閉門會議，成為國際化妝品法規協和的重要角色。

食藥署副署長王德原說明，我國現行化粧品管理分為兩類，防曬品、染燙髮劑等屬於特定用途化粧品，上市前須先向衛福部申請查驗登記，考量消費者恐誤認「特定用途化妝品」具有特定療效，因此考量國際間做法，今年7月1日起將不再分類，化妝品全面單一化管理。

食藥署科長醫療器材及化粧品組張家榮說明，7月起所有化妝品上市前須先到「化粧品產品登錄平台系統」完成登錄，消費者也可使用該平台查詢產品相關資訊，除了免辦理工廠登記的手工皂外，若業者沒有登錄，即違反化粧品衛生安全管理法第4條，可開罰1萬元到100萬元罰鍰，情節重大者可停業1個月到1年，並可按次處罰。

新制上路，我國化妝品管理邁入新時代，食藥署醫療器材及化粧品組專門委員楊怡真指出，近年國際化粧品法規更新頻繁，加入ICCR後可直接取得主要國家的第一手相關資訊，食藥署在2016年以觀察員身份參與，2020年成為正式會員，去年擔任輪值主席，今年7月將在台灣舉辦年度會議。

ICCR於2007年成立，為巴西、加拿大、歐盟、日本、美國化粧品法規主管機關自願性組成的國際組織，透過多邊溝通平台協和國際間化粧品管理法規，可減少國際間化粧品管理法規的技術性貿易障礙。

楊怡真說，今年7月9日至11日將在台灣主辦ICCR年度閉門會議，討論國際化粧品法規管理趨勢、成分安全評估原則、公眾溝通及國際化粧品標準採行狀況等議題，同時將辦理「化粧品產業轉型與創新」國際研討會，預計吸引國內外近300位化粧品業者及專業人士參與。

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