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    指藍白必違憲送總預算摧毀國家！柯建銘籲：站出來罷免

    民進黨團總召柯建銘在臉書號召民眾，「從今天開始，我們的通關密語：『恭喜發財，罷免書拿來』，自己的國家自己救，台灣人站出來！」（資料照）

    民進黨團總召柯建銘在臉書號召民眾，「從今天開始，我們的通關密語：『恭喜發財，罷免書拿來』，自己的國家自己救，台灣人站出來！」（資料照）

    2025/01/23 09:50

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院院會21日三讀通過114年度中央政府總預算案。民進黨團總召柯建銘今（23日）表示，總預算不管送出立法院與否都是違憲，且三讀版本混亂到連國民黨、民眾黨的數據都不同，但藍白今天勢必送出總預算案，製造亂局、摧毀國家，進而讓中國有機可乘，「從今天開始，我們的通關密語：『恭喜發財，罷免書拿來』，自己的國家自己救，台灣人站出來！」

    「總預算是玩文字遊戲、大猜謎嗎？元宵節未到，正月初六大罷免先到！」柯建銘今在臉書發文指出，總預算藍白提多少案？無人知曉，立法院都不敢公佈；共計4526案只有兩天協商時間，國民黨不協商，蓄意強制表決，要摧毀國家惡質到極點，請大家不要顛倒是非、不要跟統媒起舞，看清事實。

    至於總預算藍白共刪多少？柯建銘坦言，其實很不確定，已確定刪2076億元、凍結案（等同於刪）1607億元、新興計畫預算無法動支2527億元，以上共6210億元，佔總預算原編列歲出3.1兆的19.82%。審總預算的憲法規定包括，憲法62條明定立法院是國家最高立法機關；憲法63條則規範職權，立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項之權。

    柯建銘說，總預算不管送出或不送出都已違憲。三讀版本非常混亂，連國民黨、民眾黨數據都不一樣，主計處估算困難，總預算送到行政院後，將再仔細核對。到現在為止的統計數字，到底數字多少，立法院敢公佈嗎？這樣的總預算要怎麼送給總統公告？他要請立法院長韓國瑜回答，「不要滯美不歸！」

    此外，柯建銘批評，藍白把大法官同意權7位全部不同意，目前只剩下8名，民進黨團今天將提暫時處分及釋憲（針對憲法訴訟法修正案），這是憲法行為。藍白的憲訴法又規定要10位大法官才能審查釋憲案，判決要9位，造成大法官釋憲僵局。

    柯建銘評估，藍白總預算送出或不送出是千萬難，但他相信今天一定會違憲送出總預算，來製造國家混亂，又同時汙衊大法官的中立性；藍白摧毀國家，讓國家無法運作，製造大亂局，讓中國有機可乘，這比吳三桂還可惡，而國家興亡、匹夫有責。柯也呼籲，「愛台灣的人，沒有不參加大罷免的道理，大家都站出來吧！」

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