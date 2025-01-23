5億高中生同性配偶夏朝源 被控假結婚謀財二審判1年6月確定

夏朝源（圖中）出庭時，都會穿著與賴生結婚時，相同或相似款型的條紋襯衫，網友戲稱為「戰袍」。（記者張瑞楨攝）

2025/01/23 10:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市擁有5億元房地產身價的賴姓高中生，2023年5月4日與代書助理夏朝源同性結婚，僅1個多小時後墜樓死亡，台中地檢署認定夏男與賴生假結婚而起訴，台中地方法院去年6月認定夏男惡性甚高，法治觀念極度偏差，依使公務員登載不實罪判刑1年6月，夏男上訴二審，他還落淚答辯說，自己也是受害人，他對外界指控已是百口莫辯，「難道是要我去死嗎？」，高等法院台中分院二審今天（23日）判決上訴駁回，維持一審1年6月，全案確定，不得上訴。

夏男有一頗另外界好奇的特殊現象，他出庭時都穿案發當天同一款型式，或類似款式的條紋衣服，網友戲稱是「戰袍」，但他今天沒有出庭聆聽判決，另外，夏男之前向二審提出停止審判聲明，二審今天宣判時也一併駁回。

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審判長吳進發指出，依證物等證據，夏男二審辯詞，不足採信，或不足對夏男做有利的認定，一審的判決理由與事實認定，以及量刑等，並無違誤不當，駁回夏男上訴。

此案於台中地院一審時，夏男曾嗆法官「好笑」，「你（審判長）問這個就可笑了」，還反問法官「難道同性結婚，要法官、檢察官同意，還是設置同性結婚審議委員會？」，如果法官判決有罪，那是「不厚道，迫於輿論的判決」。

一審則於判決書中指出，賴生的阿公，於賴生年幼時即贈與龐大房地產給賴生，阿公擔心配偶（賴生的阿嬤）爭產，委託夏姓代書與兒子夏朝源見證，並把房地產的權狀，委託夏代書保管；阿公前年4月過世，阿嬤阻擋阿公牌位入祀，要求賴生與其母一週內搬走，夏男見有機可乘，前年5月4日帶著事先繕打好的結婚書約邀賴生外出，宣稱兩人結婚可防阿嬤爭產，賴生徬徨無助而同意，不料，兩人結婚後約一小時，返回夏男住處不久，賴生墜樓死亡（檢方未發現他殺跡象）。

一審認為，賴、夏是假結婚，證據包括兩人結婚路上，沒有親密對話互動、賴生結婚當天無喜悅、導師與同學證稱賴生暗戀一名女同學，非同性或雙性戀、結婚證人是臨時搭訕路人找來的，法官抨擊夏男利用賴生甫年滿18歲、涉世未深，又想解決家族爭產等人性弱點騙婚，濫用結婚制度，背後隱藏龐大的財產利益，法治觀念極度偏差，犯罪手段悖離道德感情，重判1年6月。

夏男上訴二審，雖未再對法官嗆聲「可笑」，辯論主軸則與一審相似，但改打「悲情牌」，甚至一度落淚，他強調，一審法官敘述過於主觀，例如說他們結婚當天，賴生沒有顯露出喜悅之情，但從監視器即可看到賴生當時有笑容。

夏男打出「哀兵」策略，一度激動落淚說，兩人真心結婚，自己不是覬覦賴生龐大財產，他無法預知賴生墜樓，如果賴生沒有墜樓死亡，兩人會有結婚後一起生活的事實，外界質疑他圖謀財產而假結婚，他已是百口莫辯，「難道要我去死嗎？」。

夏朝源（圖中）出庭時，都會穿著與賴生結婚時，相同或相似款型的條紋襯衫，網友戲稱為「戰袍」，但他今天未出庭聆聽判決。（記者張瑞楨翻攝）

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