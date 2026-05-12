新北藍白合支持度輸綠！最新民調揭蘇巧慧「這族群」大勝李四川

民進黨新北市長參選人蘇巧慧和國民黨新北市長參選人李四川。（資料照，本報合成）

2026年縣市首長選舉腳步將近，根據《ETtoday民調雲》最新發布的民調，受到關注的新北市長選戰，民進黨參選人蘇巧慧微幅落後藍白陣營共推的參選人李四川，但結果落在抽樣誤差範圍內，值得注意的是，蘇巧慧在年輕族群大幅領先李四川。

《ETtoday民調雲》今（12日）釋出最新調查，李四川支持度為42.5%，蘇巧慧則以41.7%緊跟在後，差距僅0.8個百分點，落在誤差範圍內；對比3月21日做的調查，李四川（43.3%）還領先蘇巧慧（41.8%）1.5個百分點，今次民調差距又縮小。目前仍有9.6%的選民表示不知道或沒意見，6.2%表示不投票或投廢票，這些尚未表態的選民將成為決定勝負的關鍵。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧在青壯族群與特定選區表現亮眼

進一步交叉分析數據顯示，蘇巧慧在30至59歲的中壯年族群中具備領先優勢，尤其在「30至39歲」族群領先幅度最為顯著，勝過對手26.6%，顯示其在青壯世代具備相對優勢。在選區支持度方面，蘇巧慧在第3選區（新莊）及第8選區（樹林、鶯歌、三峽、土城）的支持度均突破5成；在中和、瑞芳四鄉鎮及汐金萬地區，支持度也同樣領先李四川。

民進黨有望在新北市挑戰政黨輪替

這份民調也做了政黨傾向調查，新北市民對各政黨的支持率分別為：民進黨27.7%、國民黨16.1%、民眾黨10.5%。數據顯示，民進黨單一政黨的支持度，已高出國民黨與民眾黨兩黨加總（26.6%）約1.1個百分點。

儘管新北市長期由國民黨執政，且當前國民黨和民眾黨合作，但民進黨的人選還是具備與之正面拉鋸的實力。在政黨支持度旗鼓相當的情況下，綠營確有挑戰政黨輪替的空間，未來選戰走向將取決於雙方如何爭取中間及尚未表態選民的認同。

《ETtoday民調雲》於2026年5月1日至5月4日，針對設籍於新北市、年滿20歲以上民眾進行「新北市長選情調查」。本次調查共回收有效樣本1142份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為正負2.9個百分點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法