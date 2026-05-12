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    首頁 > 生活

    男牽黃金獵犬想塞垃圾袋搭捷運！跳針有帶「袋」 警察傻眼

    2026/05/12 16:33 即時新聞／綜合報導
    男子牽黃金獵犬想進捷運站。（Threads@wood07235200授權使用）

    男子牽黃金獵犬想進捷運站。（Threads@wood07235200授權使用）

    捷運站又出狀況！一名男子牽著一隻黃金獵犬，在捷運站與警察爭辯。民眾PO網的影片可見，男子情緒激動，不但大聲強調自己有帶袋子，而3名到場處理的警察顯得相當無奈。

    原PO今日下午在Threads上發出影片，表示事發地點在捷運新莊站，時間是下午1點30分左右。看到一名身穿黑衣的男子，牽著一隻黃金獵犬，大力揮著一個黑色塑膠袋，在捷運站與3名警察爭論。

    影片中可見，男子牽著的黃金獵犬吻部泛白，明顯已經上了年紀。而男子則情緒激動、不斷跳針向警察解釋自己有帶塑膠袋。原PO在留言處補充，男子遭警察請離出站後，還一路錄影，不斷詢問警方身分。

    影片曝光後，網友紛紛留言表示：「有點可憐...要被裝在垃圾袋裡面」、「狗狗很可愛 主人行為不可取」、「這位先生，你要用塑膠袋裝狗，我們接下來就用虐待動物來處理」、「狗狗好可憐」、「好擔心狗狗」。

    根據台北捷運規範，狗狗進入捷運站必須裝在寵物箱、寵物籠或寵物推車內，且須「底部穩固、防滲透」。另外，台北捷運目前開放「大型寵物推車」進站，須至車站詢問處購買「攜帶寵物車單程票」，必須進入第一節及最後一節車廂。

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