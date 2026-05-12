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    首頁 > 社會

    調查官疑為賺外快涉撰寫線上博弈程式 調查局發聲了

    2026/05/12 15:31 記者吳昇儒／台北報導
    洪姓調查官因賺外快幫忙撰寫線上博弈程式被送辦，調查局今指出，將會徹查到底，嚴予究責。（記者吳昇儒攝）

    洪姓調查官因賺外快幫忙撰寫線上博弈程式被送辦，調查局今指出，將會徹查到底，嚴予究責。（記者吳昇儒攝）

    調查局調查班第49期結業的洪姓調查官原在桃園市調查站服務，因其表現優異，一度獲選派駐中東某國。桃園地檢署近期偵辦一起貪瀆案件時，揪出桃園市警察局資訊室許姓警員涉案，向上追查發現一名洪姓調查官也涉嫌協助撰寫線上博弈程式，調查局當下進行自清調查，報請地檢署偵辦。調查局今指出，將會徹查到底，嚴予究責。

    據悉，49期結業的洪姓調查官在職表現優異，更獲選為駐外秘書，卻在出發前夕，被查出疑似為了「賺外快」，幫忙撰寫線上博奕程式，斷送前程；調查局於第一時間，就將其調回局本部查辦。

    該案緣起於桃園市警察局資訊室許姓警員被檢舉與林、藍姓工程師合作，在外開設公司標下警局標案。桃園地檢署於4月17日指揮桃園市調查處、警察局督察室，前往涉案人員辦公處所及住處搜查，查扣相關證物。

    未料，檢警調持續向上追查，竟發現洪姓調查官疑似協助撰寫線上博奕程式「賺外快」，也涉入其中，但涉案程度仍待釐清。

    據了解，洪姓調查官擔任公職前，曾擔任程式工程師，有深厚的資訊工程背景及專長，疑因為了「賺外快」才會捲入案件，被列為共犯，目前被法院裁定羈押。

    調查局今指出，桃園市調查處日前偵辦某貪瀆案件時，另案發現曾於處內服務的洪姓調查官曾與經營博弈業者往來，疑協助該業者設計博弈程式，立即自清調查，同步報請桃園地檢署檢察官指揮，本月8日偵辦執行，除將全力配合檢察官指揮，查辦到底外，目前已報請法務部予以停職，將召開臨時考績委員會從嚴議處，絕不姑息護短。

    調查局表示，要求全體調查人員「正人必先正己」，必須恪遵法令，若有違犯法紀情事，即徹查到底，嚴予究責，以符合國人期待。

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