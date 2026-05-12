揭「川習會」美國真正目標 國安官員：台灣別看到砧板就當自己是「沙西米」

美國總統川普即將訪問中國，與中國國家主席習近平舉行會談。（法新社資料照）

美國總統川普將赴中國與中國國家主席習近平會面，並將討論美國對台軍售議題。對此，國安官員受訪表示，從美國的立場來說，「川習會」最重要的目標就是「管理中國風險」，中國對區域的威脅，不是兩岸問題，是地緣安全、威權擴張問題，「台灣不要看到砧板，就以為自己是沙西米！」其擔心成為籌碼，不如持續讓自己在國際供應鏈與地緣政治上「無可或缺」。

針對即將登場的「川習會」，國安官員指出，從美國立場出發，最重要目標就是「管理中國風險」。具體而言，美方打算處理兩大核心，第一是美中貿易衝突的階段性解決，包含中國全球傾銷對美國在內工業基礎與民生經濟的衝擊，連帶從「紅色供應鏈」等問題帶來的國安風險；第二則是降低中國為全球地緣政治帶來的不確定性。

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該官員表示，無論在西太平洋（包括台海）、中東乃至於全球南方，中國的「非和平擴張風險」日增，回顧去年9月3日，天安門城樓上出現的「CRINK」（中國、俄羅斯、伊朗、北韓）大集合，這些國家給全球帶來的風險，不只經濟上、安全上，都到了必須面對，解決的關鍵時刻，基於整體安全的必要，必須有此一會，管控中國風險。

國安官員認為，太侷限於「台美中」、而不是「美中台」的角度來看待「川習會」，或自貶身價地將台灣當成可能被出賣的籌碼，都是典型的以偏概全、脫離常識，無法看見真正的全貌，就像看台灣的軍購，老是以為放在兩岸關係的天秤上，所以把自己套進「兩岸關係好，就不需要軍備」的虛假公式中。

這位官員強調，事實上，整個第一島鏈都在因為中國威脅而提高國防準備。對美國而言，第一島鏈的安全，乃至於西太平洋的穩定，才是攸關其國家利益的重中之重，「台灣不要看到砧板，就以為自己是沙西米。」

談到美國對台軍售，國安官員指出，每次美中高層會面，北京一定提台灣、要求美方停止軍售，但美方並未因此改變國家安全戰略（NSS），仍清晰地將台灣定位為全球半導體供應鏈的關鍵節點，強調台灣連結印太航道與區域安全結構的地緣重要性，對美國經濟與戰略都有戰略影響。美國也致力打造一支「能在第一島鏈遏止侵略」的軍隊，提升對台灣及周邊區域的共同拒止能力。

國安官員說，台灣整體的國防強化，在美方的合作與協助下，過去幾年進展最為迅速。回顧過去多年，唯有「上一次國民黨執政期間」，台灣自我降低國防投資，並在同時期坐視中國軍事預算以兩位數瘋狂成長。因此現在，台灣與其擔心成為籌碼，不如持續讓自己無可或缺。

對於立法院歷經半年延宕，上週五通過在野黨版本、預算規模比政院版少了4700億元的國防特別條例，中國卻至今尚未表示意見。國安官員分析，要特別注意、且確實會帶來風險的反而是，中國將台灣大砍軍購包裝成「國會民意反對軍購」，來遊說川普停止支持台灣防衛，這也是中國沒有特別表態的原因。

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