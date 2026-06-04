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    首頁 > 國際

    伊朗連日襲擊仍未開戰 WSJ揭川普私下唯一紅線

    2026/06/04 10:25 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普近期多次表示，美伊談判仍有進展空間。《華爾街日報》披露，他已私下向幕僚劃下明確動武底線，除非美軍出現傷亡，否則不傾向重啟全面戰爭。（路透）

    美國總統川普近期多次表示，美伊談判仍有進展空間。《華爾街日報》披露，他已私下向幕僚劃下明確動武底線，除非美軍出現傷亡，否則不傾向重啟全面戰爭。（路透）

    儘管伊朗近期接連對美國區域盟友與軍事目標發動攻擊，美國總統川普仍未打算重啟全面戰爭。根據美國《華爾街日報》報導，多名美國官員透露，川普私下已向幕僚劃下明確的動武底線，即使近期美伊衝突持續升溫，也不願輕易升高軍事行動。

    《華爾街日報》分析，川普似乎願意容忍有限度的軍事衝突持續一段時間，以避免中東局勢再次滑向全面戰爭。美軍日前空襲伊朗位於荷姆茲海峽的格什姆島（Qeshm Island）軍事設施後，科威特國際機場隨即遭無人機攻擊。儘管雙方持續交火，美國國務卿魯比歐仍將相關行動定調為「防衛性回應」，而非戰爭重啟。

    報導指出，美方正推動一項為期60天的談判框架，希望藉此結束衝突並處理伊朗核問題。不過伊朗方面要求美國先解凍遭凍結資產，雙方立場仍有明顯落差。川普近期則多次公開表示，自己並不急於完成協議，但仍相信談判有機會取得進展。

    唯一紅線曝光 美軍若出現傷亡恐重啟戰事

    多名美國官員透露，川普已私下向幕僚表明，只要伊朗的攻擊未造成美軍人員死亡，美方將盡量避免重啟全面軍事行動。不過一旦美軍出現傷亡，白宮將重新評估軍事選項。報導指出，隨著伊朗持續對區域目標施壓，以及荷姆茲海峽局勢反覆升溫，這條紅線也成為觀察美伊衝突是否再度升級的重要指標。

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