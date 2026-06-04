太陽花女神劉喬安遭國內5個地檢署通緝 今自美國遣返回台

太陽花女神劉喬安（中間）今自美國機場遣返回台。（記者邱俊福翻攝）

「太陽花女神」劉喬安自2019年因侵占案自知即將遭通緝，畏罪棄保潛逃美國，旅美期間除於社群媒體屢生爭議，更持續在美涉及數件毒品案件，目前共遭國內5個地檢署通緝。案經刑事警察局國際刑警科、偵查第二大隊持續透過各管道蒐集劉女行蹤，去年1月22日，美方「國土安全調查署」（HSI）及「執法行動遣返局」（ERO）根據我方提供之情資，在美國波士頓某飯店逮捕劉女，預定今天傍晚將劉女押解返台，移交後續司法程序處理。

國際科表示，劉女遭通緝後，即組成專案緝捕小組展開長期追緝，持續與美國HSI與ERO等美方執法機關密切合作，台美雙方互相交換劉嫌活動情資，最終於去年1月22日，HSI與ERO在美國波士頓某飯店將劉女逮捕到案，並將其關押於ERO拘留中心。

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劉女遭關押後，我方駐美西、美東等2聯絡組通力合作，密切注意劉嫌於美國上訴情形，同時持續與ERO協調押解遣返事宜，歷經十數個月之漫長行政與司法程序，今天由駐美西、美東等2聯絡組會同ERO執法人員，順利將劉嫌押解搭機，預定今天傍晚6時45分抵台歸案。

國際科表示，從提供我方劉女即時情資、美方執行逮捕，到雙方共同完成遣返，歷時逾一年，充分展現台美執法合作的深度與效能，而近年來，適逢美國政府強力推動非法移民遣返政策，我方積極把握此一執法契機，透過駐美2名警察聯絡官鍥而不捨，與美方執法單位建立常態化情資交流機制，已陸續協助緝獲多名外逃美國之通緝犯。

通緝犯太陽花女神劉喬安在美被逮畫面。（資料照，記者翻攝）

刑事局。（記者邱俊福攝）

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