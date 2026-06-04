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    4歲童午休哭鬧 2師聯手「懲罰」鎖漆黑廁所

    2026/06/04 09:44 記者黃佳琳／高雄報導
    鳳山區某幼稚園的4歲吳姓幼童，因午休時間哭鬧，被陳姓、郭姓教保員聯手「懲罰」關廁所。示意圖（資料照）

    鳳山區某幼稚園的4歲吳姓幼童，因午休時間哭鬧，被陳姓、郭姓教保員聯手「懲罰」關廁所。示意圖（資料照）

    就讀鳳山區某幼稚園的4歲吳姓幼童，因午休時間哭鬧，被陳姓、郭姓教保員聯手「懲罰」，陳女將吳童強行拉進廁所並堵住門口，在旁觀看的郭女隨即配合將廁所門關上，甚至將廁所內的燈光完全關閉，把孩子鎖在漆黑廁所3分鐘，家長得知此事怒告，陳、郭坦承犯行，被法官依成年人共同故意對兒童犯強制罪各判拘役80日和65日，均得易科罰金。

    判決指出，2024年11月5日中午，吳姓男童因午休哭鬧，疑似影響班上其他小朋友休息，陳姓教保員上前安撫無效後，竟先以雙手抓住吳童，過程中吳童不斷反抗、哭鬧，甚至跪坐在地板上，但陳女仍無動於衷，強行將小朋友拉進廁所，並站在廁所門口阻擋他出來。

    在旁觀看的郭姓教保員隨即將廁所門關上，獨留吳童在廁所，郭女還關閉廁所燈光，把小朋友鎖在漆黑廁所裡，過程中吳童持續哭喊「我不要」，更因此嗆咳。

    家長事後得知此事心碎報警，高雄地方法院審理時，陳、郭兩女坦承犯行，並表達願意賠償，但家長痛心不願姑息，堅決拒絕與兩人調解。

    法官認為兩女未能克制自身情緒、法紀觀念淡薄，其惡劣行徑已對幼童心理造成嚴重負面影響，依成年人共同故意對兒童犯強制罪各判拘役80日和65日，均得易科罰金，可上訴。

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