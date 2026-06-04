落後30％逆轉！南韓地方選舉驚奇 在野黨吳世勳5度當選首爾市長

共同民主黨候選人鄭愿伍今天承認敗選，公開祝賀國民力量現任市長吳世勳當選首爾市長。圖為首爾一計票中心。（歐新社）

南韓地方選舉結果即將出爐，首爾市今天（4日）出現驚天逆轉，出口民調不看好下，競選連任的「國民力量」現任市長吳世勳開票過程最多落後30個百分點，最後竟扭轉劣勢，反超執政黨「共同民主黨」候選人鄭愿伍。韓媒報導，鄭愿伍今晨已公開祝賀吳世勳勝選，這是吳世勳第5度當選首爾市長。慶尚南道在野黨現任知事朴完洙也在出口民調不看好下逆轉連任成功。

昨晚投票結束後的出口民調指出，預測鄭愿伍將以51.4%的得票率，贏過國民力量現任市長吳世勳的46%，奪下首爾市長寶座，開票過程中原本也遙遙領先，最後結果竟逆轉。

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綜合媒體報導，昨天（3日）晚間計票開始後，鄭愿伍一直領先，差距高達30個百分點；截至今天凌晨，在已開出42％選票時，差距明顯縮小，鄭愿伍仍大幅領先吳世勳14個百分點；但到了台灣時間上午7時左右，出現戲劇性逆轉，吳世勳以0.3個百分點的差距首度反超鄭愿伍。

韓聯社報導，鄭愿伍已公開祝賀吳世勳當選首爾市長。截至今天上午9時左右，MBC電視台計票結果顯示，吳世勳以48.9%得票率，微幅領先鄭愿伍的48.3%。

首爾市長選舉特別引人注目，因為這個職位被廣泛視為邁向總統大位的跳板。李明博在擔任首爾市長後，於2007年贏得總統大選。近年來，該職位的重要性與日俱增；擁有950萬人口的首爾，藉由包含K-pop在內的南韓文化輸出，在國際上大受歡迎，已崛起成為全球文化樞紐。

首爾市長吳世勳（左）在選舉中驚險逆轉勝，執政黨推出的挑戰者鄭願伍（左）已公開祝賀。（法新社、歐新社合成圖）

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