賴總統公布憲訴法條文 批示「宜聲請憲法法庭裁判」

總統府今公告憲法訴訟法修正條文，圖為總統賴清德。（資料照）

2025/01/23 10:42

〔記者陳昀／台北報導〕總統府發言人郭雅慧今表示，立法院於1月13日咨請總統公布《憲法訴訟法》第4條、第30條及第95條修正條文，總統已在今日公布；總統同時批示，此案容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。

郭雅慧說明，總統在核批公布案時也批示：「本案有關憲法法庭作成判決、暫時處分裁定及違憲宣告門檻相關修正規定，容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。」同時，並將上開批示內容函致五院院長。

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郭雅慧補充，立法院在去年12月20日三讀通過修正《憲法訴訟法》，因行政院考量有窒礙難行，報經總統核可後，於今年1月2日移請立法院覆議。立法院1月10日投票表決維持原決議，1月13日咨請總統公布。

立法院於1月13日咨請總統公布《憲法訴訟法》第4條、第30條及第95條修正條文，總統已在今日公布。（圖擷取自總統府網站）

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