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台南申請5休閒農區劃定 下營、東山通過再補修正規劃書待公告

東山175休閒農區的咖啡莊園農場受遊客喜愛。（記者楊金城攝）

東山175休閒農區的咖啡莊園農場受遊客喜愛。（記者楊金城攝）

2024/06/26 21:04

〔記者楊金城／台南報導〕台南市推動成立休閒農業區，發展六級產業，轉型休閒農業提升價值，新增下營和東山區獲農業部通過劃定審查作業，目前進行休閒農業區規劃書修正，待農業部公告劃定。

南市現有七股區溪南、左鎮區光榮及楠西區梅嶺計3處休閒農業區，推動籌設中的5處休閒農業區，包括後壁區米樂、東山區東山175、官田區官田、下營區營墘及新化區大坑尾筍之鄉。

5處休閒農區推動籌備委員會各自努力2年多，下營和東山先獲通過，官田、後壁、新化3處休閒農區申請劃定，因亮點農業資源仍有不足，可惜「卡關」，休閒農區規劃書要再增修，未來再爭取審查會通過。

台南市農業局今天（26日）指出，休閒農區可向農業部申請推廣行銷及組織運作經費補助，最重要是休閒農場的申請設立放寬限制，在非休閒農區內之農業用地面積不得小於1公頃。但全場均坐落於休閒農區內或離島地區者，不得小於0.5公頃；且位於休閒農區範圍內，其申請土地得分散二處，每處之土地面積逾0.1公頃即可。

下營營墘休閒農區主要以省道台19甲線為主軸劃設約590公頃，區內有下營「四寶」鵝肉、黑豆、蠶絲、文旦，和香草、雜糧等農業，也有農村聚落和宗教文化特色，籌備會說，下營休閒農區公告劃定後，將有助轉型發展休閒農業的農民，在一級生產、二級加工、三級服務下，發展加工、農遊體驗、農村料理，也能鼓勵青農返鄉發展新農業特色。

東山175休閒農區以市道175線咖啡公路沿線劃設約580公頃，區內以龍眼、柑橘、咖啡為特色農產，咖啡莊園吸引遊客上山品嘗東山咖啡。

東山175休閒農區的咖啡莊園農場受遊客喜愛。（記者楊金城攝）

東山175休閒農區的咖啡莊園農場受遊客喜愛。（記者楊金城攝）

下營鵝肉料理，突顯產業特色。（記者楊金城攝）

下營鵝肉料理，突顯產業特色。（記者楊金城攝）

台南下營營墘休閒農區主要以省道台19甲線為主軸劃設，圖為白鵝入口意象。（記者楊金城攝）

台南下營營墘休閒農區主要以省道台19甲線為主軸劃設，圖為白鵝入口意象。（記者楊金城攝）

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