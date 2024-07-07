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鄭文燦10年前任桃市長存款844萬房債2663萬 最新財產申報曝光

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉農地自辦重劃案收賄，昨天被傳喚調查，桃園地檢署複訊後聲押，桃園地院裁定鄭文燦500萬元交保，並限制住居及出境出海。（資料照）

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉農地自辦重劃案收賄，昨天被傳喚調查，桃園地檢署複訊後聲押，桃園地院裁定鄭文燦500萬元交保，並限制住居及出境出海。（資料照）

2024/07/07 11:22

〔記者林哲遠／台北報導〕前桃園市長、海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，桃園地院昨裁定500萬元交保。回顧鄭文燦於2014年擔任桃園市長時的首次財產申報，當時存款有844萬6639元、9筆土地及1筆建物，另信託4筆土地及3筆建物，背房債2663萬餘元；而最近一次申報，鄭文燦存款增加至3063萬，土地與建物則縮減為1筆土地及4筆建物，另信託1筆土地及5筆建物。

鄭文燦2014年上任桃園市長後首次進行財產申報，根據監察院第86期廉政專刊顯示，鄭文燦與妻子林俞汝名下在桃園縣蘆竹鄉有1筆土地及1筆建物，在桃園縣八德市有8筆土地；存款有844萬6639元、價值5萬7060元的股票、汽車則有本田、VOLKSWAGEN兩台；另有信託財產4筆土地及3筆建物。不過，債務方面則有2663萬3097元房貸。

鄭文燦去年擔任行政院副院長後，最近一次申報的財產狀況，根據監察院第233期廉政專刊顯示，鄭與妻子名下有1筆超過5年位於桃園蘆竹的土地、4筆建物、2台VOLKSWAG汽車；存款3063萬7323元、黃金存摺21萬5400元、保險1248萬2574元，並信託財產1筆台北中正區土地及5筆建物。

當時鄭文燦在備註欄註記，本人及配偶名下共有2間房子和2塊土地，其中2塊土地皆是房子坐落基地；2間房子分別位於桃園市蘆竹區及台北市中正區，後者非自用住宅已依法強制信託。2間房子附屬的車位及公共設施各自擁有建號，依法必須逐筆申報，故申報之建物筆數雖多，但合計為2間房子。

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