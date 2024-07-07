台南柳營蛋雞場還沒合法就偷養 自救會怒轟：滾蛋！

台南柳營果毅社區權益促進會發動100多人抗議，要求蛋雞場「滾蛋」。（記者楊金城攝）

2024/07/07 00:19

〔記者楊金城／台南報導〕台南市柳營區果毅後地區新蓋了1座蛋雞場，引發居民多次抗議，蛋雞場還沒取得畜牧登記證，5月就開始偷養5萬隻雞，果毅社區權益促進會6日發動100多人抗議，要求蛋雞場「滾蛋」。台南市農業局畜牧科長徐幸君說，業者未取得畜牧場登記就養雞，已開單告發、限期改善，但無法承諾不發執照給業者。

果毅後地區包括神農里、果毅里居民憂心蛋雞場污染環境，多次表達反對，阻擋興建，但蛋雞場已取得使用執照，申請畜牧登記。

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抗議民眾痛批，業者未辦說明會、公聽會取得里民同意就蓋蛋雞場，更在未取得畜牧證照前就偷養雞，市府相關單位並未把關，讓人忍無可忍。

居民拉布條、舉牌抗議，批評難道要吃飯配雞屎味？他們要捍衛家園，要求蛋雞場「滾蛋」，市府不可發照。

徐幸君說，蛋雞場是在台南市2021年要求距離聚落至少400公尺的畜牧新規定前就申請設場，一切依法行政。

果毅社區權益促進會說，業者偷養雞製造刺鼻臭味，已有請環保局來開罰單。環保局稽查科科長張仕音說，民眾檢舉具體污染時段，就會派員到場稽查，有違規就開罰。

台南柳營果毅後新蓋的蛋雞場引發居民多次抗議。（記者楊金城攝）

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