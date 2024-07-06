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桃園大溪污水廠擴建！互聯網操控周邊無人污水廠運作

大溪污水廠擴大工程，開闊的綠地景觀將利於觀光發展，圖為完工後示意圖。（水務局提供）

大溪污水廠擴大工程，開闊的綠地景觀將利於觀光發展，圖為完工後示意圖。（水務局提供）

2024/07/06 22:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕石門水庫是桃園最重要的民生用水來源，因此市府水務局針對大漢溪周邊聚落，推陸續完成順時埔、員樹林、小烏來等民生污水下水道計畫並興建污水廠，只是處理規模太小，污水廠無法專人看管、操作，為此市府辦理大溪污水廠擴建同時，也會透過IOT（Internet of Things）互聯網系統。

水務局長劉振宇表示，順時埔、員樹林、小烏來等民生污水下水道規模很小，例如順時埔僅26戶，以每戶每天產生民生污水0.5噸計算，一天僅13噸，這樣規模的污水廠根本沒辦法設專人，因此在大溪污水廠擴建同時，會以IOT互聯網方式，操作各小型污水廠相關儀控信號，成為區域污水處理行控中心。

行控中心將以「舒適」、「節能」、「環保」三大理念作為節能低碳綠色建築目標，空間規劃上將區分遊客區、行政辦公區，搭配廣闊景觀綠地利於觀光資源利用，並滿足無障礙空間需求。

建築外部景觀與空間上創造了如河階般的外觀並與景觀廊道銜接形成迴廊，可眺望月眉濕地，打造出有層次的露臺空間，並融入綠地，使景觀廊道串聯出環廠藍綠帶生態環境。

劉振宇也提到，大溪水資源回收中心設計平均日處理量為3750噸，最大日處理量為5000噸，目前每日實際處理量已達5057噸污水，已超過原設計處理污水量，因此積極爭取中央補助辦理擴建，平均日處理量將提升至7500噸，最大日處理水量則是1萬噸，總經費約2.6億元已上網招標中。

大溪污水廠擴大工程，開闊的綠地景觀將利於觀光發展，圖為完工後示意圖。（水務局提供）

大溪污水廠擴大工程，開闊的綠地景觀將利於觀光發展，圖為完工後示意圖。（水務局提供）

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