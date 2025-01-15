台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測器順利升空

中央大學深太空輻射探測儀搭乘登月小艇，在美國搭SpaceX的獵鷹9號火箭發射成功。（截取NASA直播畫面）

2025/01/15 19:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕中央大學太空科學與工程學系師生團隊歷時2年自主開發的深太空輻射探測儀（DSRP）於台灣時間今下午14時許搭乘日本太空新創公司ispace的HAKUTO-R Mission 2登月小艇，在美國佛羅里達州透過SpaceX的獵鷹9號火箭成功發射，為台灣參與國際登月任務寫下新頁。

深太空輻射探測儀短小輕薄，重量僅有399公克，能承載自身33倍重量的應力，左下角印有中央大學校徽，以及「Made in Taiwan」字樣，是台灣第一個自製登月科學酬載，也是第一次飛離地球軌道。

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中央大學太空系主任張起維說明，此次任務為期4個月，科學目標主要是希望測量地球到月球之間，以及月球表面的游離輻射環境，以瞭解有別於低地球軌道，在沒有地球磁層保護的深太空環境總輻射劑量和單粒子翻轉事件對衛星電子的影響，可以幫助太空人精確掌握資料，以便進行抗輻射設計。

張起維強調，此計畫無法用地面遙測技術，必須實際飛過太空才能掌握，校方推動的國際登月計畫，透過累積超過50年太空科學發展的深厚基礎，，建構出最成功的飛行履歷，以及最高等級的技術就緒能力，此次任務是非常難能可貴的學習機會，也是台灣參與國際登月任務的重要里程碑。

張起維進一步指出，登月小艇在發射後1小時32分與發射載具分離，深太空輻射探測儀預計在36小時後開始啟用運作程序，目前估計大約本週六可以確認機器是否開機運作，並且正常傳送相關資料，這是成功發射後的下一個關卡，團隊都在密切關注。

中央大學自主研發的深太空輻射探測儀（ DSRP），重量僅有399公克，短小輕薄。（中央大學提供）

中央大學太空系主任張起維主任（右）、校長周景揚（中）和太空系講座教授劉正彥（左）一同觀看直播，見證台灣參與國際登月計畫寫下歷史新頁。（中央大學提供）

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